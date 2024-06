El Deportivo Saprissa confirma a su primer refuerzo

Lo que era un secreto a voces se hizo realidad; el Deportivo Saprissa confirmó su primer refuerzo para el próximo campeonato. Se trata del extremo Rachid Chirino, quien dejó el fútbol de Israel para vincularse por tres años con los morados.

En el balompié de Israel, Chirino jugó con el Maccabi Netanya y el Hapoel Umm al-Fahm, donde estuvo el semestre anterior.

“Se me vienen muchos recuerdos de mi niñez, de cuántas veces lo soñé, cuántas veces quise estar acá y cuánto trabajé para llegar donde hoy estoy. Me siento feliz por mí, por mi familia, que está muy contenta y es uno de los días más felices de mi vida”, dijo Rachid en sus primeras declaraciones como jugador morado, palabras que concedió al departamento de prensa de Saprissa

Rachid añadió que llega a un camerino bastante sano, con buenos líderes y jugadores, así como con jóvenes que empujan fuerte para ganarse un lugar en el equipo. El futbolista agregó que los líderes le van a ayudar a crecer futbolísticamente y a tener la mentalidad ganadora que promueven en Saprissa.

“Para mí, eso del ADN que se habla de Saprissa sí existe, por eso los campeonatos y su historia. Desde que andaba el rumor de que venía al club, me llegó algún mensaje de alguien que exige ganar y piden la 41″, indicó Rachid.

Rachid es un futbolista de 23 años, que antes de tener su experiencia fuera de Costa Rica, jugó en primera división con San Carlos. En la máxima categoría debutó con 18 años, el 30 de enero de 2019. Fue clave para la obtención del título de los norteños del Clausura 2019, al marcar su primer gol en primera en la jornada 22.

El joven piensa en el pentacampeonato y se comprometió a aportar para ayudarle al plantel a conseguirlo; él se ilusiona con salir campeón en su primer torneo con los saprissistas.

De Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, Chirino lo calificó como un ídolo del club, una persona tranquila, a quien en un par de ocasiones logró saludar.

“Es un gran entrenador, le ayuda mucho a los jóvenes y pienso que me va a aportar muchísimo. Desde niño, mi papá me ponía la camiseta de Saprissa, a mí y a mi hermano y cuando él fichó con el club, fue como un sueño para la familia. Ahora me toca a mí y es revivir ese sueño otra vez”, resaltó Rachid Chirino.

Es la segunda noticia que dan los morados respecto a los movimientos en su plantel; el fin de semana pasado, dieron a conocer la renovación de Esteban Alvarado, guardameta del club, por un año más. Además, una vez que finalizó el campeonato, que significó el título 40 para los tibaseños, Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, le confirmó a La Nación que el volante Youstin Salas, quien hace cuatro meses partió al Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, regresa a la institución.

“Chirino es un jugador que nos gusta bastante y se adaptaría a Saprissa por sus características de juego. También tiene una gran experiencia en el fútbol de Costa Rica. Hemos sido respetuosos, porque él está ahí (en Israel) compitiendo, pero ya en breve puede salir y podría ser una opción real para que venga a Saprissa. Nosotros estamos muy pendientes, porque en mi planificación podemos contar con que Warren Madrigal salga y ojalá sea el momento para él”, afirmó Sergio Gila, la semana pasada en Tigo Sports.

Otro movimiento que se podría dar en el tetracampeón, tiene que ver con el marco, Saprissa no lo ha hecho oficial, pero se rumora que Kevin Chamorro saldrá del plantel. Será prestado al Estoril Prai de la primera división de Portugal. Medio de ese país dieron a conocer que el Estoril ya arregló con Saprissa y Chamorro se convertirá en legionario.