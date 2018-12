“La vez pasada pensé que iba a jugar con Herediano, pero no se dio, regresé a la UCR, mejoré mi nivel y estoy preparado para volver. El interés de Jafet ha sido muy bueno, él me contrató cuando mi carrera estaba por desaparecer, ahora estoy motivado porque el entrenador que llega quería que yo esté en el equipo, según me contó Jafet”, manifestó.