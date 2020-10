“Ha sido como que la gente ve muy inconstante, hablando específicamente de esa posición. Han pasado mucho jugadores, para mí con muchas condiciones, pero no se han podido consolidar, por uno u otro motivo. Puede ser el momento del equipo, que no tuvieron buen rendimiento en ese instante o les ha faltado algo. Consolidarse en Saprissa no es fácil”, analiza Esquivel.