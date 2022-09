Dueño de palco sorprendido porque Saprissa expulsó a su acompañante

La administración del Deportivo Saprissa vetó del estadio, de manera indefinida y sin brindar un motivo, a un aficionado que administra un perfil en redes sociales donde él y otros morados emiten sus opiniones sobre el acontecer del club. Esto generó sorpresa para los dueños de dos asientos en el palco donde ocurrieron los hechos.

Erídani Cordero y su padre Rolando Cordero conversaron con La Nación sobre lo que pasó el domingo anterior en el Club Morado y dicen no salir del asombro por el “atropello” de quienes tomaron esta decisión en el equipo morado.

Saprissa veta a creador de perfil de aficionados en redes sociales que opinan sobre el club

Rolando Cordero menciona que él tiene un contrato de arrendamiento por dos espacios en el Club Morado. Para el juego ante Sporting, no pudo asistir al partido, por lo que su hijo decidió invitar a Orlando Piedra, administrador del perfil La Voz Saprissista, a quien conoció hace poco por las transmisiones que realizan en la red social Facebook.

“La verdad que estoy muy extrañado. Yo a Orlando lo conozco hace poco, los sigo en las redes sociales porque me gusta lo que hacen como aficionados al Saprissa. El domingo pasamos los tres filtros de seguridad que existen en el estadio para llegar al Club Morado y no tuvimos problemas.

“No sé si usted lo sabe, pero en el estadio hay un sistema donde usted pone el código de su cédula y ahí mismo se sabe si usted está vetado o no. Orlando pasó todos los filtros sin problema y como a los 30 minutos del partido lo invitaron a salir”, explicó Erídani.

Orlando Piedra fue vetado de La Cueva sin que a este momento haya recibido un documento por parte del Saprissa donde se le detalle el motivo de la decisión.

El jefe de prensa de la S, Patricio Altamirano, le indicó a este aficionado, por medio de un correo electrónico, “que se encontraba vetado de manera indefinida porque la administración se guarda el derecho de admisión”.

La Voz Saprissista es un perfil en redes sociales donde un grupo de aficionados suele brindar sus opiniones sobre los temas que orbitan alrededor del equipo.

“Lo que no quisiera pensar es que me vetan porque he sido crítico con la administración del equipo. Cuando las cosas no están bien, hemos comentado sobre el rendimiento de los fichajes cuando no eran acertados, sobre las mejoras del estadio para que pueda tener el 100% del aforo, entre otras cosas. Nosotros no somos un medio de comunicación, no soy periodista y tampoco he hecho alguna gestión ante la Unafut para acreditarnos porque no nos interesa, tenemos claro lo que somos: un grupo de aficionados que apoya y hace las observaciones que consideramos pertinentes.

“Tenemos 21.000 seguidores en Facebook y es el único motivo por el cual pienso que ocurre esto, y de ser así, la administración queda muy mal parada. Mi salida del estadio fue respetuosa, siempre he tenido un comportamiento acorde”, explicó Piedra.

Erídani Cordero y su padre Rolando suelen ir juntos al Ricardo Saprissa para ver los juegos de la S. Foto: cortesía

El dueño de dos asientos en el Club Morado considera que el club lesiona derechos fundamentales con los que se conviven a diario en Costa Rica.

“Preocupa que una institución deportiva que desarrolla actividades públicas que trascienden en el ámbito privado y, que además influyen e impactan en diversas formas nuestra sociedad, se arrogue la atribución subjetiva de administrar el derecho de la “libertad de expresión” restringiendo el libre ejercicio de opinar en un país signatario de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos como el nuestro”.

“Esa forma de actuar por parte del Deportivo Saprissa lesiona derechos fundamentales garantizados por la Carta Magna, por lo que esta conducta no es de recibo, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven en lo conducente”, dijo Rolando Cordero a este diario.

¿Qué dicen las autoridades? Copiado!

La Nación conversó con Daniel Calderón, viceministro de Seguridad y director de la Fuerza Pública, sobre el tema y él considera que el derecho de admisión tiene sus límites y procedimientos para aplicarse.

“El derecho de admisión no es absoluto, tiene sus límites y tiene mucho que ver con las políticas que el club previamente debe haber comunicado. Por ejemplo, que no aceptan conductas racistas, que no se aceptan integrantes de barras organizadas o quienes cometen conductas violentas”, dijo Calderón.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) también brindó su versión, aunque prefirió no profundizar sobre el tema porque podría verse como un adelanto de criterio en caso de que este tema llegue a la Comisión Nacional del Consumidor.

“De conformidad con la Ley 7472 en su artículo 34 inciso h), establece la obligación de los proveedores de bienes y servicios de abstenerse de discriminar. A su vez, el artículo 36, sobre prohibiciones, establece que los proveedores no se pueden negar a prestar un servicio o prestarlo en forma irregular, “salvo que medie justa causa debidamente comprobada”, mencionó el ministerio.

También detalló que “bajo este argumento, ciertamente los proveedores pueden reservarse el derecho de admisión, siempre y cuando tales parámetros no impliquen un abuso de su derecho convirtiéndose en discriminación en el consumo. Asimismo, están llamados a guardar el orden y la seguridad basados en elementos objetivos, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones respecto del principio de igualdad y no discriminación”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Fabian Volio señala que un local de servicios o la administración de un equipo de fútbol, tienen el derecho de establecer su política de admisión, pero “cree que sí se le debe dar a conocer el motivo al afectado”.

“Creo que al menos sí le debieron haber dado la razón por el cual está vetado, porque si admite el ingreso por el simple pago, él lo hizo y lo sacaron una vez iniciado el juego, sí debieron haberle dicho el por qué lo sacaron. Lo pueden vetar, si el club lo considera, pero le deberían decir la razón porque al no decirle el motivo, es arbitrario”, mencionó Volio.

Este rotativo consultó al Saprissa sobre el caso de este aficionado. Sin embargo, la oficina de prensa del club dijo que es un tema que se trata a lo interno del club y no brindarán detalles.