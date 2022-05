Disciplinario decidirá si sustituye en pleno a Comisión de Acoso en Fedefútbol

La Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidirá en los próximos días si se sustituye en pleno la Comisión en Contra del Acoso Sexual en el máximo ente del fútbol costarricense.

La defensa de nueve árbitras, de las 14 que denunciaron ser víctimas de acoso sexual y laboral, interpuso una recusación sobre todos los miembros de la Comisión de Acoso porque considera que se han violentado los derechos del debido proceso de las denunciantes.

La defensa de las árbitras alega que se suspendieron audiencias sin el proceso correcto para notificar en tiempo y forma, resoluciones infundadas donde se utilizaba normativa supletoria y no el reglamento de acoso.

Debido a esta solicitud por parte de las demandantes, la Comisión de Acoso decidió suspender las audiencias previstas para la próxima semana.

“(...) Asimismo, en cumplimiento del debido proceso y el artículo 22 del Reglamento de la Fedefútbol en contra del acoso sexual en el contexto deportivo se eleva el presente escrito a la Comisión Disciplinaria como órgano superior de esta Comisión para que resuelva conforme a derecho”, dicta el documento del cual La Nación tiene una copia.

Róger Duarte, abogado de siete árbitras que interpusieron la denuncia, considera que este paso es importante, “porque son muchos los atropellos que se han dado en este proceso administrativo”.

“Desde hace varias resoluciones que deben resolver, no me sorprende. Estos retrasos han afectado a las personas que represento. Ellas quieren dar cuanto antes su versión. Esto es una segunda versión de un recurso que presentamos, desde mi punto de vista jurídico, la Comisión estaba obligando a dar testimonio confesional y reconocimiento de documentos. Confesional es la más ruda prueba que se le puede exigir, ahí se va a cuestionar lo denunciado. Eso no lo voy a permitir porque será una masacre contra ellas y esto no está en el reglamento de acoso”.

“El artículo 21 del reglamento de acoso de la FCRF solamente pide dos pruebas, declaración de parte y declaración de testigos. Pretenden aplicar normas como las del Código de Trabajo, por ejemplo. Otra violación al debido proceso es que nos notificaron que la única resolución que se podía apelar era la resolución final y eso no está bien”, dijo Duarte.

Juez y parte

Otro punto importante es la separación de Aida Vargas, ella es la jefa del área legal de la FCRF y, a la misma vez, es la presidenta de la Comisión de Contra del Acoso Sexual.

“La presidenta de la Comisión es la asesora legal de la FCRF; Aida Vargas está haciendo estas resoluciones y esto no está bien. El único encargado de emitir estas resoluciones es el presidente de la Comisión de Acoso, y la presidenta es ella y ella misma es la jefa del área legal de la Federación, en sencillo: es juez y parte. Por eso la recusación”.

“También estamos pidiendo que se investigue y se sancioné a los tres miembros de la Comisión de Acoso, inclusive a Vargas, por las múltiples violaciones al proceso y, si se llega a nombrar a nuevos miembros, se apeguen a la normativa administrativa de la FCRF”, detalló Duarte.

El caso

Esta acusación fue presentada ante la Comisión de la Federación por nueve árbitras el pasado 20 de enero de este año. En un principio, el número de silbateras denunciantes era de 14, pero por diferentes motivos cinco de ellas no continuaron con el proceso ante el comité federativo.

Los supuestos actos de acoso por los que denunciaron a la silbatera de apellido Miranda Villalobos sucedieron dentro de las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, mientras las denunciantes recibían clases de formación profesional sobre arbitraje.

De acuerdo con las denunciantes, la encargada del panel de árbitras se aprovechaba de su posición de poder para realizar actos que consideraban inapropiados y que afectaban su desempeño profesional.

Entre otras cosas, las árbitras denunciaron contactos físicos indebidos, uso de comentarios con connotación sexual, negación de nombramientos por temas extradeportivos, así como tratos diferenciados a las colegas de diferentes asociaciones arbitrales.

Una vez que se conoció la denuncia, el grupo de árbitras decidió solicitar medidas cautelares ante la Comisión contra el Acoso Sexual. Según Duarte, la decisión se tomó para evitar que las denunciantes fueran acosadas durante el proceso administrativo, que sigue en curso y está pronto a cumplir cuatro meses.

Miranda Villalobos fue la mano derecha del anterior presidente de la Comisión de Arbitraje, Óscar Alfaro. Esa Comisión de Arbitraje fue cesada en pleno el pasado 16 de junio del 2021. Alfaro está citado a declarar y fue otorgado como testigo por parte de Miranda.