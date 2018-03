“El que nada debe nada teme. Jamás he pensado vender mi parte de las acciones. Si la afición quiere que me quede, me quedo, pero si quieren que me vaya pongo mi jupa a su disposición. Nosotros no hemos hecho nada incorrecto. Scott no está preocupado y todo se da por un expediente que no debió salir a la luz pública, que personas dentro del OIJ quisieron vender y al final la afirmación de la fiscala me hizo daño”, dijo Patey.