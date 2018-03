--Lo que pasa es que el fútbol es una máquina de mercadeo y donde toco la puerta, me abren; y donde llamo, me contestan; incluso, estoy seguro que si llamo al presidente de Costa Rica tarde o temprano él me va a entender porque el fútbol mueve muchas cosas.Tengo una anécdota: Una vez entré en un banco en Escazú y un guarda me paró y me dijo: 'Don David, dicen que no hay plata en el fútbol. Si no estás lavando dinero, ¿cuál es su negocio?'