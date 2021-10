David Guzmán se sincera para describir al Saprissa de este momento

David Guzmán hizo el único gol de Saprissa ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa está recibiendo cachetadas, asegura David Guzmán sobre algunos de los resultados del equipo en el torneo nacional, el último sucedió este domingo en casa, cuando igualó 1-1 ante Cartaginés en un momento idóneo para volver al subliderato y acercarse al Herediano. Sin embargo, más bien se alejó y ahora ocupa el cuarto lugar.

Mientras para el técnico Mauricio Wright los puntos no reflejan el desempeño del equipo, el volante ve con ojos más críticos la realidad en la tabla de posiciones, sobre todo porque el equipo tibaseño aún no renuncia al primer lugar del campeonato.

Por ahora no están donde quisieran y tampoco al nivel necesario para alzar el título, reconoció Guzmán cuando le consultaron si a este equipo actualmente le alcanza para ser bicampeón.

“Al día de hoy, en la posición que estamos no, no porque nosotros siempre queremos el primer lugar. De que nos vamos a preparar más, que nos vamos a esforzar más, sí, porque hay una consigna desde que iniciamos el torneo, pero somos realistas también, estamos haciendo cosas que no nos están favoreciendo, estamos en el cuatro lugar, entonces eso no es bueno, nos inquieta, porque siempre queremos primeros lugares”, explicó el morado, quien anotó el único gol de la S ante los brumosos.

Antes de igualar ante Cartaginés, Saprissa había hecho lo mismo contra Guadalupe y después, en la Liga Concacaf, se topó con un difícil partido ante el Comunicaciones, el cual finalmente ganó por 4-3 en casa.

Con la clasificación ajustada y apenas cinco partidos más en el calendario del certamen local, Guzmán sabe que su equipo requiere de mejores presentaciones para llegar a la lucha final.

“Estas cosas que nos están pasando con cachetadas que nos hacen ver que si queremos el título tenemos que trabajar más, redoblar esfuerzos. Vemos equipos que están haciendo muy bien las cosas, entonces nosotros tenemos que prepararnos más, no voy a decir que no queremos el primer lugar, porque sí lo queremos, obviamente es el objetivo, pero para hoy tenemos que dar muchísimo más”, reconoció.

Y aunque pensar en Saprissa como uno de los cuatro clasificados es casi una costumbre, ese lugar aún no está seguro y es la primera encomienda del grupo, o mejor dicho: una obligación.

“Se debe entrar en esas instancias, ahí tiene que entrar Saprissa, queremos entrar de primer lugar, pero de que otros equipos lo hagan de mejor manera, es respetable, también se preparan. Ya ahí (segunda ronda) sí son otros partidos. Saprissa no se prepara para entrar ahí, es buscando el liderato, el título, entrar a estas instancias es obligación de Saprissa”, recalcó.

El próximo partido de los morados será este miércoles a las 2 p.m. en visita a Jicaral y el domingo estará nuevamente lejos de su cancha, pues debe ir al Morera Soto para el clásico nacional ante Alajuelense.