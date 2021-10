Mauricio Wright: ‘Cuando un equipo trabaja, a la larga los resultados tienen que darse’

Mauricio Wright cree que Saprissa dominó el juego ante Cartaginés y solo le hizo falta anotar más goles. (Rafael Pacheco Granados)

-- ¿Cómo cataloga este punto y qué piensa del impasse que tendrá el campeonato?

Es evidente que el impasse le va a ayudar a Saprissa y a sus jugadores a recuperarse, a descansar, tuvimos un partido complicado y fuerte hace un par de días. Hoy no fue así, pudimos haber conseguido algo más, igual que allá en Cartago. Nosotros estuvimos comandado, el volumen del juego fue nuestro, todos están claros que la figura de esta noche fue el arquero de Cartaginés, sacó balones en primer y segundo tiempo.

Nosotros buscamos, intentamos, con nuestra propuesta, claramente por lapsos del partido, nos van a tocar la pelota y hacer un par de cosas, pero Aarón Cruz no tuvo muchísimos contratiempos y ellos terminan consiguiendo un buen gol. Siento que para nosotros sí, es lamentable haber empatado por lo que hicimos en cancha, no tuvimos capacidad de sostener el 1-0 que hubiera sido clave en nuestras aspiraciones en cuanto a puntos, porque creo que en lo demás estuvimos a la altura, tomando en cuenta que enfrentábamos un buen equipo.

-- ¿A usted le dice algo que ante rivales directos les está costando ganar?

Creo que los duelos contra equipos que hemos enfrentado, han hecho mejor las cosas, pero si se va al partido que jugamos allá ante Cartaginés, ¿cuál equipo tuvo el peso? El gol lo tuvieron ellos en una táctica fija, sacaron el resultado, no podemos tampoco ante algunas situaciones, negar que que el equipo ha dado propuesta y lucha. Aquí no estamos para quitarle a nadie, pero tampoco que nos quiten a nosotros. Hicimos un buen juego, si este arquero de Cartaginés no tiene una noche como la que tuvo, creo que se hubieran llevado algo desde el primer tiempo y en segunda parte ellos salen desesperados al ataque y nosotros podemos conseguir algo más.

Si no hemos sacado ventaja en estos duelos, la hemos sacado en otros y tenemos que entender que ahorita lo que queremos es puntuar para seguir en zona de clasificación y meter al equipo de una manera cómoda donde queremos. Pero el rival cuenta, son rivales calificados, de todas manera, siempre he dicho que respeto a todos los equipos, Jicaral le ganó a Santos, entonces entendamos y respetemos que si un equipo supera al otro, es por algo.

Nosotros intentamos por todos los medios, con nuestro estilo y ellos con el de ellos y sacan un punto de acá. Tenemos que entender que nos hace falta es muy poco para lograr lo que queremos, porque sí lo estamos buscando, lamentable sería si nosotros no ofreciéramos nada en ataque, que fuéramos escasos en crear juego y demás.

El equipo tuvo bastantes ocasiones de gol, el portero se interpuso, la defensa también. Nos quedamos con esas imágenes, aunque los puntos no se reflejen. Estamos tranquilos porque sabemos que el equipo está dando, luchando y cuando un equipo trabaja, a la larga los resultados tienen que darse y se nos van a dar también a nosotros.

-- ¿Cuando un cambio no sale usted asume la responsabilidad o puede que el jugador no cumplió?

Es muy relativo, a veces las cosas salen bien y conseguimos lo que queremos, pero somos un equipo, no estoy para señalar errores de nadie. La responsabilidad es mía, total, y por eso le digo que dentro de la desazón por el resultado, también la conciencia nos deja tranquilos porque intentamos, luchamos, tratamos de buscar el segundo gol, pero alguien que llegó en buena noche dijo no, y así se resumen muchas veces los partidos en el fútbol.

-- ¿Cuánto podrá alternar el equipo en esta seguidilla de partidos?

Iremos paso a paso, uno no sabe si Dios le va a prestar vida para ver todo, ojalá así sea, pero tenemos primero que recuperar el equipo para este juego, después pensar en clásico e iremos paso a paso, no podemos aventurarnos, porque por lo menos en lo que tengo como entrenador y los otros que jugué fútbol nunca se ha planificado así. Ahora enfocarnos en Jicaral e iremos viendo partido a partido, aunque sí tenemos una carga de juegos.

-- ¿Siente que el nivel de Kendall Waston es el óptimo?

Reiterar, aquí hablo del equipo, del funcionamiento en general, es un eslabón más de esta cadena. Kendall ha hecho goles muy oportunos, ha metido barridas muy oportunas, ha defendido con hidalguía y ha metido goles con hidalguía, con categoría, con clase como él la tiene y un resultado no me dice nada de ninguno de mis jugadores. Todos han estado a la altura, si se pone a analizar, estamos vivos en las dos competencias, nos ha costado pero ahí estamos y estamos ocupando de todo mundo.

No puedo enfocarme en un solo jugador, aquí somos un equipo y como equipo tenemos que sacar las cosas tal como lo hemos venido haciendo en la Concacaf y ahora en torneo local. Tenemos que seguir mejorando, somos humanos y siempre tratamos que cada jugador encuentre su mejor momento. El objetivo que tenemos es puntuar, puntuar, nos nos gusta como terminó el partido pero sacamos un punto y nos mantenemos en zona de clasificación.