“Badilla va en el corazón. Fue lo más difícil que uno ha vivido, a mí me llamó la doña y me contó y recuerdo que en la concentración nadie quería nada, nadie quería desayunar, nada. En el momento en que quitaron la camiseta, yo dije: ‘Qué es esto’. No podía creer lo que pasaba, yo ahora veo los videos de la charla que él nos dio en el Morera y todavía me pega”, se sinceró.