David Guzmán, el técnico con licencia A que juega lleno de pasión

El cuerpo le indica que está bien, él lo siente así y las lesiones no lo aquejan. Se preparó en la pretemporada y de cara al inicio del campeonato, desea ampliar su legado en el Deportivo Saprissa.

David Guzmán es el jugador activo del cuadro morado con más títulos de campeón nacional, 11 en total, y está muy cerca del récord histórico de Édgar Marín, quien ganó 12.

El volante de 34 años se propuso superar a Marín y de paso seguir, mientras pueda aportar en buen nivel, dentro de la cancha.

”Estar en estos pasillos y ver jugadores de mucha trayectoria, que ellos ganaban estas cosas (títulos) y hacían feliz a la afición y a la institución, uno piensa que también puede. Estamos conscientes de lo que nos jugamos, de lo que hacemos y podemos marcar nuestra propia historia”, dijo Guzmán en la zona de camerinos del Estadio Ricardo Saprissa.

Pero Guzmán no solo ve el presente, también se visualiza en el futuro y ahí se ve detrás de la línea, en el área técnica. David tiene planeado ser entrenador, de hecho, ya lo es.

”Me gusta mucho ser entrenador y ahora en mis vacaciones aproveché la oportunidad para venir a estar con las ligas menores. Sergio Gila me ayudó a que tuviera ese roce y, al final de cuentas, nosotros nos debemos a los jóvenes. Queremos el bienestar de ellos y hay que ayudarles. Con el recorrido que uno tiene en la carrera, es una oportunidad colaborarles a los muchachos para que mejoren”, opinó David, quien afirmó que al final de su carrera, espera iniciar desde abajo, laborando con niños.

”Ya saqué la licencia A de entrenador y eso me facilita un poquito más, aunque en el fútbol como en la vida, nunca se deja de aprender. En el fútbol hay que prepararse día a día”, señaló Guzmán.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, atendió a la prensa el martes anterior, en el día de medios que organizó el club. (Foto: Alonso Tenorio). (Alonso Tenorio)

A Guzmán lo acompaña el éxito en Saprissa, no solo es el de más cetros, sino uno de los futbolistas con más partidos disputados, suma más de 300. David resaltó que desde que llegó al club, cuando tenía nueve años, le enseñaron a competir, ganar y saber que en Saprissa aspiran a obtener títulos. Pero según añadió el volante, la afición vale y mucho, y el jugador debe saber ganarse el respaldo de los seguidores.

”A veces no se es del gusto de todos y al final, al único que vi aquí que no le silbaron fue a Alonso Solís. Después de ahí, todos hemos sido silbados, pero es bueno porque nos forma un carácter. En mi caso lo tomo así, porque la gente cuando se mete conmigo es porque creen que soy importante para el equipo, cuando no se metan, es porque no estoy haciendo nada en el fútbol”, expresó David, quien añadió que valora ser criticado y que le exijan más, porque quiere decir que el aficionado es consciente de que puede dar más, y él piensa que así es.

Puede ser que a muchos no les guste su fútbol, como dice Guzmán, pero si algo tiene, es que a los técnicos sí les agrada. Por Saprissa y la Selección han pasado varios entrenadores y todos cuentan con él, incluso cuando ha sido llamado al equipo patrio.

- ¿Qué tiene David Guzmán que le agrada a los entrenadores?

- Lo que el técnico me pide es lo que he venido haciendo, si bien he jugado con todos los técnicos que han pasado por el equipo y cuando he sido llamado a la Selección, esto es porque mi trabajo es válido y bueno. Quizá no es el mejor o a algunos no les gusta, pero, por ejemplo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de recoger recientemente un premio al mejor gol del torneo.

“Yo no soy un Mariano Torres o un Marvin Angulo, que son demasiado técnicos, pero si ellos son demasiado buenos, es porque tienen un Jefferson Brenes, un Youstin Salas, o a David Guzmán, quienes marcan y hacen bien las cosas. Nos toca hacer el juego sucio para que los demás tengan un rol que, la mayoría de las veces, trasciende a los ojos de los aficionados”.