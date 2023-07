David Guzmán convenció a Jefferson Brenes de que jugara con Saprissa

Jefferson Brenes fue el primero de los dos refuerzos que llegaron a Saprissa. Aparte del cuadro morado, el volante tenía ofertas de otros clubes, pero una conversación con David Guzmán hizo que Jefferson diera el sí y estampara la firma con los tibaseños.

Brenes contó detalles de su incorporación al conjunto saprissista y cómo lo recibieron sus compañeros, sobre todo los volantes de contención con quienes debe pelear la titularidad.

“David Guzmán fue una de las personas que me llamó antes de venir aquí (Saprissa) y me dijo que firmara, que iba a encontrar un buen camerino. Eso hizo que me inclinara a venir”, dijo Jefferson.

Brenes agregó que en el camino de su carrera como futbolista llegó a hacer una buena amistad con David Guzmán.

“En la Selección conocí a David Guzmán, nos llevamos súper bien, nos apoyamos y siempre me da consejos porque tiene más experiencia que yo. Apenas me incorporé al equipo, Youstin Salas fue otro de los que me recibió de la mejor manera, pese a que juego en la misma posición que ellos. No es normal llegar a un club y que te reciban tan bien los compañeros con quienes vas a disputar el puesto. Eso fue una señal que me indicó que el camerino es fuerte y unido. Aquí peleamos todos por lo mismo”, expresó Jefferson.

El volante añadió que personalmente está en Saprissa para pelear por la titularidad. Además, tiene como meta volver a la Selección y tratar de jugar en el extranjero.

“Me gustan los retos y por eso vine a este club. Sé que al estar aquí, el equipo me ayudará a crecer como futbolista”, señaló Jefferson.

Jefferson Brenes jugó el jueves en el partido de fogueo entre Guadalupe y Saprissa que finalizó empatado 2-2. (Rafael Pacheco Granados)

Para Jefferson, al llegar a un nuevo equipo no es tan sencillo ganarse un puesto en la alineación titular, pero está dispuesto a pelear.

“Si me toca la oportunidad, debo aprovecharla al máximo. Y si no, esperar mi turno. Deseo demostrar mi fútbol, siento que no he explotado todas mis condiciones. Desde que llegué a Saprissa, ellos saben la calidad de persona y jugador que soy”, destacó Jefferson Brenes.

Sobre Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, Brenes resaltó que no lo conocía, pero antes de firmar con el club, conversó con él.

“Vladimir me demostró ser una excelente persona y nuestra relación ha sido buena”, dijo el mediocampista.

Junto al resto de los integrantes del conjunto morado, Jefferson tiene un reto el martes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, cuando enfrenten a Herediano por la Supercopa, precisamente el club donde Jefferson jugó anteriormente. Este duelo de la Supercopa, suele enfrentar al campeón del Apertura contra el campeón del Clausura, esta vez dio un boleto al cuadro florense como el mejor clasificado de la tabla general después de Saprissa, ganador de los dos torneos. Luego de este compromiso, cuatro días después, los morados se miden a Cartaginés en el Estadio José Rafael Fello Meza por el título de la Recopa.

“Conozco bien a mis excompañeros. Obviamente, Herediano es un buen equipo, pero ahora estoy en este lado y el martes tengo que ganar ese título”, destacó Brenes.

Y así como lo anunció Jefferson Brenes, es el criterio de todos en Saprissa. La intención es ganar la Supercopa, la Recopa, el Torneo de Copa, el Campeonato Nacional y el certamen de la Concacaf.