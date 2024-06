Cubano Karel Pérez revela cómo se dio su fichaje con Alajuelense

Que haya extranjeros en divisiones menores no es ninguna novedad, ni es algo propio de Liga Deportiva Alajuelense. Esa práctica se da desde hace años en diferentes clubes, solo que no resulta tan mediática, porque los focos de atención están puestos sobre la Primera División y no en la cantera.

En medio de un mercado muy movido para la Liga, los rojinegros dieron a conocer a principios de mes la contratación del cubano Karel Pérez, un lateral izquierdo que cumplirá 19 años en agosto.

Su llegada es para pulirlo con el equipo U-21, tal y como ocurrió en diciembre pasado con el jugador de moda: Jeyland Mitchell, quien se convirtió en una inspiración para esos talentos que se ven en su espejo y ahora más que nunca saben que cuando se les presente una oportunidad, no pueden dejarla escapar.

Karel Pérez no jugará con el primer equipo de Alajuelense en campeonato nacional, porque las cinco plazas de foráneos para esos fines son del canadiense Manjrekar James, el colombiano Larry Angulo, el brasileño Anderson Canhoto y los españoles Iago Falque y Alberto Toril. De ellos, el último podría anunciarse en cualquier momento.

Sin embargo, para la Copa Centroamericana de Concacaf, el isleño sí puede ser elegible. Eso es una buena noticia tanto para el jugador como para Alexandre Guimaraes.

La llegada de Karel Pérez a Alajuelense no surgió por una recomendación del cuerpo técnico. En realidad, fue mediante una visoría en el Campeonato de Uncaf Sub-20 que se disputó en territorio nacional.

“Víctor Badilla me observó cuando jugué Uncaf en Costa Rica. Luego fui a hacer prueba y logré mi objetivo de ganarme mi lugar. En aquella ocasión ya fui creando buena química y comunicación con mis futuros compañeros de la categoría U-21. Ya conocía a dos o tres”, relató Karel Pérez desde Cuba, a través de la oficina de comunicación de Alajuelense.

En ese momento, él se regresó a Cuba, pero dos días después tuvo que volver a Costa Rica, porque en la Liga querían verlo más de cerca, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Karel Pérez está muy ilusionado con su llegada a Liga Deportiva Alajuelense como refuerzo del equipo U-21. (Instagram Karel Pérez)

Tras analizarlo y comprobar sus cualidades, los rojinegros no tenían dudas, lo querían y su fichaje se concretó.

“Para mí es un sueño hecho realidad. Era lo que siempre busqué: estar en un club profesional y, viendo la trayectoria del club, saber que iba a formar parte de Liga Deportiva Alajuelense es algo muy emocionante.

”Es algo muy grande… Yo ya sentía, durante los días de prueba que tenía gran posibilidad de quedarme, y ahí fue cuando me dijeron que me iban a contratar. ¡Fue una gran felicidad para mí! Algo maravilloso. Ese día fue uno de los mejores días de mi vida, es la noticia más importante que he tenido en mi vida”, afirmó Karel Pérez.

Al trazar pinceladas de su historia, contó que debutó en la Primera División del fútbol cubano a los 16 años y eso le permitió ser llamado a la Selección Nacional Sub-20.

En esa Uncaf que cambió su destino, era el capitán de la Selección Juvenil. También tuvo la posibilidad de jugar con la Mayor para ir a Nations League.

“Han sido etapas muy lindas y ahora estar en Alajuelense es algo maravilloso para mí”.

Reconoce que salir de Cuba y estar lejos de su gente no será fácil, pero también sabe que este es su gran sueño y que es el principio de muchas cosas buenas.

“Si bien soy muy apegado a mi madre, quien es la que siempre me ha acompañado, estoy seguro de que tengo la capacidad de adaptarme. Al saber que me podía ir, hablé con ella para cumplir mis sueños y buscar mejorar nuestra vida. Es algo muy grande, importante y que deseo”.

Karel Pérez firmó con Liga Deportiva Alajuelense. En principio llegó como refuerzo de liga menor. (Prensa Alajuelense)

Contó que él es originario de Santiago de Cuba, que pertenece a la parte oriental del país. Fue la primera capital y, por lo tanto, es un lugar histórico.

También mencionó que en esa zona hay muchos equipos de fútbol y que él salió del CD Santiago de Cuba, un club con una forma aguerrida de jugar.

“No ha sido la mejor vida… Es el país en el que me tocó vivir pero muy agradecido porque muchas cosas se las debo a Cuba, a la posibilidad de estar en la Selección y ahora doy el salto a la Liga”, reflexionó Karel Pérez.

El lateral izquierdo se definió como un jugador aguerrido, que las pelea todas sin darse por vencido fácilmente. También puede desempeñarse como central. Inclusive, algunas veces jugó de volante.

“Lo doy todo en cada entrenamiento y en cada oportunidad que me toque jugar. Siempre he dicho que soy un jugador muy entregado (...). También tengo buena velocidad y me he caracterizado por ser rápido, pensando en la tarea de pasar al ataque y correr mi banda”, relató.

Su reto más inmediato será el Premundial Sub-20 que se jugará del 19 de julio al 4 de agosto en Irapuato y Celaya, en México.

Curiosamente, Karel Pérez será rival ahí de varios de los cachorros de Alajuelense que tendrá como compañeros. En esa cita que repartirá cuatro boletos al Mundial Sub-20 de Chile 2025, el Grupo A está conformado por Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y Jamaica.

