Posible infracción a la norma. Hace unas semanas todos los afiliados debieron cumplir con la renovación de sus licencias. Si se comunicó o no esa cesión al Comité de Licencias es un hecho relevante (la omisión es motivo de castigo). Adicionalmente, en caso de comprobarse el hecho, se estaría ante la posibilidad de que el dinero de taquillas, patrocinios, premios, etc, no pertenezcan a la asociación licenciataria (Club Sport Herediano), ni a la sociedad administradora (Fuerza Herediana), sino a un tercero, Lajaf S. A., por lo que el financiamiento del equipo no provendría de la actividad propia del club (pues el dinero sería de un tercero).