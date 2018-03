No sé, es difícil, es fútbol y eso solo lo sabe el profesor Óscar Ramírez, es el que tiene más experiencia que todos nosotros y tiene su cuerpo técnico. Él va a tomar su tiempo, él sabrá a quién llamará en estos fogueos, y los que no estarán, que no bajen la cabeza ni los brazos. Esto es fútbol, si me llega la convocatoria estoy haciendo mi mejor esfuerzo y si llega la convocatoria, Dios sabrá y ya veremos qué pasa.