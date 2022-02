Celso Gamboa encuentra cómo regresar al fútbol luego de trago amargo en Limón F. C.

Juan Carlos Garita, actual administrador de Marineros, junto a Celso Gamboa, director del nuevo proyecto que busca llevarse el equipo a Limón. Fotografía: Cortesía

En su perfil de red social Twitter Celso Gamboa tiene como foto de fondo a los jugadores de Limón F.C., con lo que demuestra su afinidad con el ‘deporte rey’, pero sobre todo con su provincia.

Ahora decidió, junto a un grupo de colaboradores, buscar a como dé lugar llevar nuevamente el fútbol a Limón. Ante esto quiere cerrar una negociación con Marineros de la Liga de Ascenso, escuadra que en cuestión de días podría dejar Puntarenas para trasladarse a la zona del Caribe. No se trata de una compra del equipo, sino de una alianza con el traslado de sede como requisito.

Gamboa habló con La Nación sobre la espinita que le quedó luego de que con Limón no pudo enderezar el barco; además, dio a conocer que ya hasta le habló a Esteban Alvarado sobre el proyecto.

Usted estuvo adentro de Limón F.C. y el equipo descendió. Luego prácticamente quedó a un paso de desaparecer. ¿Por qué de nuevo meterse en el fútbol?

Precisamente al sufrir esa debacle administrativa y deportiva, pues yo solo apoyo a Limón y me niego a abandonar la ilusión de tener un equipo en la primera división, porque ha sido muy complicado el tema deportivo en Limón, porque el Estadio Nuevo ya ni existe, al Juan Gobán hay que meterle; entonces queremos demostrar que en Limón sí se puede. Esto nos impulsa a coquetearle a Marineros y enseñarle la gran oportunidad que se le abre de estar en Limón.

¿Entonces ustedes van con la intención de asumir Marineros?

Marineros es la UCR y ahora tiene dos años y medio de estar en Puntarenas; entonces queremos darle a don Juan Carlos Garita (administrador de Marineros) la posibilidad de trasladarse a Limón y ver todas las ventajas que puede encontrar en esa zona.

Es un hecho que la afición de Limón le pone un condimento diferente, además de que antes había un temor de los equipos cuando cruzaban el Zurquí. Queremos devolverle eso a la provincia y en el menor tiempo posible, porque hay una necesidad, queremos un club que se reescriba como inició Limón F.C. en 2010.

¿Qué papel jugaría usted en el proyecto?

Yo soy el gerente del proyecto, yo coordino, pero están personas que son de fútbol como Cristian Williams, Bertony Robinson, quienes tendrán a cargo lo que es la parte deportiva.

Yo buscaré firmar contratos correctos para evitar las fugas de talentos. Los equipos anteriores eran muy empíricos y todos los talentos de Limón se fueron sin dejarle nada al equipo.

¿Qué piensa de lo que ha sucedido con Limón F.C.?

Ha sido muy doloroso que el equipo tuviera un fracaso deportivo. El equipo estaba con salarios al día, pero se perdieron ocho partidos seguidos; aún así terminamos con más puntos que Sporting y Grecia. Yo pretendía seguir en la Liga de Ascenso ayudando, pero cuando yo vi las condiciones dije: ‘aquí no es’. Imagínese que llega el primer partido y la camisa no tenía mi nombre, cuando fui el único patrocinador en años.

En cuanto a mi gestión como presidente, pues yo solo estuve seis meses, traté de pagar, pero no iba a quedar en quiebra por los yerros anteriores.

Volvamos a Marineros. ¿Cómo conseguir que el limonense se identifique con este club?

Ya empezamos a darle una identificación más amplia, y en el nuevo uniforme se puede ver que ahora estamos con la bandera rasta que sentimos que tiene una mayor identificación en más cantones de la provincia. Además consideramos que la camisa está comercialmente más vendible, la gente le ha agradado el diseño que hemos buscado.

Limón F. C. generó un gran arraigo. Queremos rescatar el talento de la zona, ahorita hay jugadores de Limón en Puntarenas, sufren en los mismos problemas, no hay canchas para entrenar... Esto da oportunidades, no me parece justo que jóvenes de Limón estén en Puntarenas.

¿En qué punto está la negociación con Marineros?

Los estamos convenciendo de que su traslado es una buena opción comercial; (Garita) es un hombre con una gran visión. Lo que le estamos dando son mejores condiciones en el Caribe con nuestro apoyo.

¿Usted era dueño de Limón F.C.?

Limón no ha sido mío, fui patrocinador del club, casi tres años y medio fui el único patrocinador, pero al final por circunstancias asumí la presidencia y el resultado deportivo no favoreció. No es de mi interés comprar franquicias.

Pero sí le gustó el ambiente del fútbol para querer volver.

Sí me gustó el mundo del fútbol, me queda una espinita, ese tiempo que invierto me saca de lo serio de la firma, es como una distracción para mí. Ahora, yo sí tengo claro que son las personas de fútbol las que deben tomar las decisiones.

[ La seria amenaza de Celso Gamboa al resto de equipos de la Primera División ]

Usted llevó a Esteban Alvarado a Limón F.C. ¿Eso buscaría en Marineros?

De hecho ayer estaba hablando con Esteban, ve el proyecto con excelentes ojos. En la Segunda uno no puede irse de cabeza para subirlo de inmediato, hay que darle la capacidad al equipo actual. Si hay que meterle músculo al equipo pues se meterá. Aspiramos a ser una mezcla de juventud con experiencia y que nos den estabilidad en Primera División.

¿Cuándo espera poder anunciar el acuerdo de forma formal?

Despacio porque precisa. Don Juan Carlos tiene que valorar bien y resolver algunas cosas a lo interno. De momento ya tenemos el beneplácito de la municipalidad limonense para jugar algunos partidos de este torneo en el Juan Gobán, es un tema de tiempo para hacer esa mudanza.