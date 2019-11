Este Saprissa de la gesta ante el Olimpia se me pareció al grupo histórico con el que me identifiqué en la infancia, la divisa que me enseñó a amar y a vivir el fútbol como instrumento de lucha y motor en la adversidad. Me hizo recordar al presidente morado que una vez, en plena crisis de resultados, declaró su consigna: “No se repartan nada, mientras el Saprissa esté vivo”. Don Jorge Guillén Chaves no era un gurú, genio ni adivinador. Era un guayacán, un dirigente honesto, valiente y noble de corazón que insufló en la feligresía morada que los pronósticos fatalistas se fulminan en la gramilla con sangre, sudor, clase, actitud y coraje.