“Si nos quedamos callados van a seguir haciendo lo mismo, mientras que si hablamos nos sancionan, entonces se siente impotencia. Sin embargo, no podemos guardar silencio, hay que decir las cosas para que ellos hagan consciencia. No puede ser posible que Montenegro metiera un gol con la mano y luego que no nos pitaran un penal claro a favor”, finalizó el cancerbero.