Fonseca hasta terminó con lágrimas en sus ojos, tanto por su debut, como por el significado de un resultado que de paso golpea a un archirrival como hace mucho no sucedía. Desde el 31 de marzo del 2019 (seis choques) los brumosos no se imponían sobre los rojiamarillos, incluso, desde el Verano 2017 no se imponían como visitantes.