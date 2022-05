Cartaginés responde a todos los incrédulos como antes no sabía hacerlo

Cartaginés se va a caer, Cartaginés no aguantará la presión, Cartaginés no le gana a los candidatos al título y es que Cartaginés dejó ir el liderato cuando lo tuvo muy cerca. Seamos realistas: son frases recurrentes y hasta los propios aficionados brumosos empezaron a dudar luego de la derrota del fin de semana anterior ante Herediano 4 a 1. Sin embargo, este cuadro blanquiazul está empeñado en silenciar a todos sus críticos y convencer a los incrédulos.

El cubano Marcel Hernández y Allen Guevara fueron claves para que el Cartaginés se levantara ante Santos y mantuviera su lugar en lo alto del Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Como ha sido costumbre, el cuadro que dirige Géiner Segura responde a cada bofetada que recibe con un golpe muchísimo más fuerte. Frente al Santos goleó 4 a 1, recuperó el segundo lugar en el inicio de la jornada 19 del Torneo de Clausura 2022, mejoró su diferencia de gol en la tabla y ganó en confianza. Además, festejó con unos fanáticos que demostraron de nuevo su fidelidad y pese a un aguacero que prácticamente no dio tregua en el Fello Meza, se mantuvieron firmes y disfrutaron a lo grande al final.

Esta es la segunda ocasión en que los centenarios caen ante uno de los grandes y de inmediato dan una paliza. Así fue la semana anterior, cuando sucumbieron ante Alajuelense en casa (2 a 1) y de seguido sacaron un 4 a 0 frente a Grecia.

Ojo, que a los de la Vieja Metrópoli no les sobró mucho contra los santistas y aunque el resultado es contundente, por muchos lapsos los locales sufrieron y fue en el cierre del compromiso cuando sacaron ventaja al hombre de más con el que jugaron desde el minuto 40, tras la expulsión de Luis José Hernández (doble amarilla muy rigurosa).

Sin embargo, no se le pueden restar méritos al plantel de Segura; justamente, estos eran los típicos partidos en los que se derrumbaba tiempo atrás y se caía en lo mental. Por ahora los fantasmas no existen y a falta de tres compromisos, sigue entre los cuatro mejores y sin sucumbir ante las dudas.

Es más, en esta ocasión no fue Marcel Hernández la estrella de la noche sino el capitán Allen Guevara quien consiguió un triplete y comandó la respuesta para trasladar la presión a los perseguidores de Cartaginés en la tabla, que deberán cumplir este miércoles.

“Estoy contento por el accionar del grupo, luchamos hasta el final y sabíamos que se nos podía abrir el marco en cualquier momento. Jugar en casa y con nuestra gente es muy bonito, nos motiva muchísimo y seguimos en la lucha. Pegamos primero, hicimos nuestro trabajo y ahora vamos a esperar el resto de los resultados de la jornada. Acá ganamos todos, son tres puntos para el grupo, los necesitábamos y seguimos firmes”, dijo Guevara.

Roja cambió todo

El partido en el Fello Meza fue intenso de principio a fin, sin importar que Cartaginés pelea arriba y Santos ya solo juega por dignidad.

De inicio, los brumosos se intentaron llevar por delante a los visitantes, pero no lo lograron y todo se emparejó. Eso sí, cuando se tiene en cancha a hombres tan desequilibrantes como Marcel Hernández y Allen Guevara, cualquier error se paga. Justo Hernández hizo una gran acción individual y habilitó a Guevara para el tanto en el minuto 33.

No obstante, la visita tiene una idea clara, un plantel ordenado, y siempre inquieta. En el 37′, Luis Paradela marcó de cabeza y puso el 1 a 1. No obstante, la roja de Luis José Hernández se trajo abajo la idea de los guapileños, quienes por más que lo intentaron y por lapsos pelearon de tú a tú, no les alcanzó.

En el 68′, Guevara de nuevo abombó las redes con un disparo fuerte, mientras que en el 81′ de nuevo Allen convirtió, gracias a un pase de saque de puerta de Michael Barrantes y un disparo de gran nivel que dejó sin respuestas al arquero.

Con el resultado ya definido, José Luis Quirós se inventó un gran regate, evadió al cancerbero Kevin Ruiz y sirvió para Víctor Murillo, quien gritó por todo lo alto su gol en el 84′.

Ficha del juego:

- Cartaginés: 4

Titulares: Marco Cubillo, Daniel Chacón, William Quirós, José Luis Quirós, Diego Sánchez, Michael Barrantes, Dylan Flores, Jeikel Venegas, Ronaldo Araya, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: José Gabriel Vargas (W Quirós, al 46′), Byron Bonilla (Flores, al 65′), Víctor Murillo (Araya, al 76′), Paolo Jiménez (Venegas, al 85′) y Mauricio Montero (Barrantes, al 85′).

- Santos: 1

Titulares: Kevin Ruiz, Alvin Benneth, Everardo Rubio, Pablo Arboine, Luis José Hernández, Juan Diego Madrigal, Armando Ruiz, Douglas López, Jossimar Méndez, Luis Paradela y Edder Solórzano. DT. Luis Fallas.

Cambios: Mauricio Salas (Rubio, al 72′), Luis Pérez (Solórzano, al 72′), Denilson Mason (A Ruiz, al 75′)

Goles: 1-0 (33′): Guevara (Hernández). 1-1 (37′): Paradela (Madrigal). 2-1 (68′): Guevara (J Quirós). 3-1 (81′): Guevara (Barrantes). 4-1 (84′): Murillo (J Quirós). Roja: L Hernández (doble amarilla 18′ y 40′). Árbitros: Hugo Cruz con William Chow, Diego Salazar y Raúl Eduarte. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 8 p. m.