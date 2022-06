Cartaginés enfurece con Saprissa y lo acusa de ‘manosear’ a sus jugadores

La reciente renovación del volante Luis Ronaldo Araya en el Cartaginés representó una victoria para la dirigencia brumosa, que asegura no estar de acuerdo con los métodos que utiliza el Deportivo Saprissa, principalmente, para tentar a sus principales figuras.

Leonardo Vargas, presidente del cuadro de la Vieja Metrópoli, explicó que la forma en que intenta negociar el gerente morado Ángel Catalina, directamente con sus futbolistas, no es de su agrado, y que no es la primera vez que lo hace de esa manera.

“No me gusta la forma en que lo hacen, en la forma que muestran interés por jugadores del Cartaginés, porque son jugadores que tienen contrato, que le quedan hasta tres torneos incluso, y ya los están manoseando. Eso genera inestabilidad en un grupo que está estable”, comentó Vargas.

“Claro que te molesta porque solo a Cartaginés lo ven. Principalmente es el Deportivo Saprissa el que está haciendo eso. Esa es la forma de trabajar de ese muchacho (Ángel Catalina) y solo queda enfrentarlo de la mejor manera”, agregó.

El dirigente blanquiazul es consciente del interés que tuvieron los saprissistas por Araya y por Daniel Chacón, quien se marchará al Colorado Rapids de la MLS.

“Haber renovado a Luis Ronaldo no es un golpe sobre la mesa o agresividad, es cuidar las cosas que tenemos, cosas que hemos producido, que los llevamos por diferentes etapas. Tenemos que cuidarlo, no es justo que preparemos a los jugadores y se los lleven. ¿Nosotros cuándo vamos a preparar un equipo competitivo? Tenemos que hacer esa lucha”, aclaró Vargas

“Obviamente uno se molesta por la forma en que se da. No sé, me imagino que no les gusta trabajar y le vienen a quitar el trabajo a los demás, pero de eso se trata, tienen plata para hacerlo y eso nos ocasiona muchos problemas. Es parte de esto y hay que enfrentarlo”, agregó.

El jerarca del cuadro azul admitió que la forma de “fichar” de los morados no deja de causarle indignación, pero sentenció que no es la primera vez que lo hacen.

“No sé si será una falta de respeto, lo que pasa es que te incomoda mucho, porque de pronto hay cosas que vos crees que tenés solidas y se deben volver a retomar, a trabajar sobre lo mismo para calmar las situaciones y es incómodo. Ya nos pasó el torneo pasado, en este torneo fue lo mismo. Créame que cada vez les va a costar más”, manifestó Vargas.