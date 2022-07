Cartaginés aún no defiende el título a la altura de un campeón

De un campeón se espera que salga a defender lo que tanto le costó con uñas y dientes, que no regale nada y se imponga ante las adversidades de una u otra manera; más aún si le costó 81 años lograr el título. Por ahora, el Cartaginés no se aproxima a esa versión que sus aficionados quieren seguir viendo y aunque el empate 1 a 1 en San Carlos no es del todo negativo, un punto de nueve posibles en el Torneo de Apertura 2022 sí es adverso, más cuando la fase regular es de solo 16 fechas.

Ya todos sabemos las complejidades que viene arrastrando el monarca, conocemos que no descansó y menos se puso a punto físicamente. Además, es claro que las bajas por expulsiones y el apenas ir integrando a sus refuerzos pesa, pero en el mismo club han recalcado que no ponen excusas, así que, con el permiso de ellos, toca exigir. Si bien la visita al Carlos Ugalde era compleja, el monarca del fútbol tico jugó 58 minutos con un hombre más y por ende, el sabor para el técnico Géiner Segura debe ser amargo.

No se puede negar que sí hay mejoría en los blanquiazules, en comparación con las primeras dos fechas en las que cayeron en el Fello Meza. El equipo produce, llega al arco y hasta estrelló un balón en el palo y no le sancionaron un penal en el cierre, pero no son tan precisos, sus figuras no pesan tanto y Ronaldo Araya, Marcel Hernández y Allen Guevara se ven desgastados; es más, no se asocian de la misma manera que en el certamen anterior.

Estos tres pilares necesitan que los dosifiquen y si bien los fichajes Kevin Espinoza, Brandon Bonilla y Kenneth Cerdas ya entraron en acción, el conjunto de la Vieja Metrópoli requiere de los sancionados Michael Barrantes, Jeikel Venegas y Dylan Flores, además de Marco Ureña, quien se sumará este lunes a las prácticas.

San Carlos y Cartaginés tuvieron un duelo de tú a tú en el Carlos Ugalde, por la fecha tres del Torneo de Apertura 2022. (Cartaginés)

“Vinimos a buscar los tres puntos, no se nos dio, pero el equipo se vio bien y de a poco vamos retomando lo del torneo anterior. Nos falta recuperar jugadores que están expulsados y los nuevos, pero vamos dando esos pasos que necesitamos y partido a partido creo que el equipo se va viendo mejor”, comentó Barahona a Tigo Sports.

Barahona fue quien puso el 1 a 1, luego de una contra muy bien ejecutada, que inició luego de un tiro de esquina de los locales que terminó en los pies de Araya y el defensor acarreó la pelota más de medio campo hasta definir en el minuto 30. Antes, en el 8′ Wílmer Azofeifa había conseguido un muy buen tanto de tiro libre.

Es claro también que el timonel Douglas Sequeira tuvo muchos méritos para reacomodar tras la roja de Geison Castro, en el 32′. Sequeira renunció a elaborar como le gusta, tuvo que regalar la pelota, algo que no le hace gracia, pero no por esto renunció a ir al frente. La madurez se nota en Sequeira, quien no se lanzó a lo loco al frente, sino que retrocedió unos metros, cerró espacios y buscó salir con velocidad.

Sin importar que se vieron diezmados, los Toros llegaron con muchas acciones de balón parado y sin balón, controlaron el compromiso.

Cierre de locos

El duelo en el Carlos Ugalde tuvo de todo, desde una roja, hasta lesiones y goles, como también, un cierre muy extraño y de locos. Justo en el último segundo San Carlos presionó ante un saque de puerta de Cartaginés y aunque los locales robaron la pelota y Jonathan McDonald se prestaba para definir, un instante antes el árbitro Keylor Herrera terminó el juego.

“Ellos intentaron salir, presionamos, recuperamos y ahí el árbitro pitó. No podemos hacer nada, pero no se entiende. Prefiero no hablar del arbitraje, la verdad que no soy la persona idónea para hacerlo... Estoy feliz, siento que voy en acenso, trabajo fuerte para lograr los objetivos del club y los individuales y le agradezco la confianza al profesor Douglas. Nos queda un sinsabor por este empate, pero por las condiciones es un punto importante”, comentó Wílmer Azofeifa.

El arbitraje no salió con la mejor nota, no por la expulsión, sino por una falta de penal sobre Daniel Chacón que no se señaló y por esa insólita jugada en el final del choque.

Más allá de la molestia norteña, poco pueden decir de la roja que los limitó. Claro, el esfuerzo y el orden táctico al menos le permitió sacar un punto.

Ficha del juego:

- San Carlos: 1

Titulares: Antonio Torres, Carlos Martínez, Yosel Piedra, Juan Luis Pérez, Yurguin Román, Christian Martínez, Roberto Córdoba, Marcos Mena, Wílmer Azofeifa, Rachid Chirino y Geison Castro. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Jefry Valverde (Córdoba, al 46′), Jonathan McDonald (Chirino, al 58′), Suhander Zúñiga (Valverde, al 62′), Kevin Fajardo (Román, al 79′) y Kadeem Cole (Azofeifa, al 79′).

- Cartaginés: 1

Titulares: Kevin Briceño, Diego Sánchez, José Gabriel Vargas, Carlos Barahona, Brandon Bonilla, Víctor Murillo, Kevin Espinoza, Daniel Chacón, Ronaldo Araya, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Kenneth Cerdas (Murillo, al 46′) y Byron Bonilla (Araya, al 63′).

Goles: 1-0 (8′): Azofeifa (tiro libre). 1-1 (30′): Barahona (Araya). Roja: Castro (32′). Árbitros: Keylor Herrera con Emmanuel Alvarado, Diego Díaz y Juan Gabriel Calderón. Estadio: Carlos Ugalde, 7:30 p. m.