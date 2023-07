Cartaginés apuesta por viejo conocido de Saprissa y Alajuelense para tapar gran problema

Fichajes que no dieron la talla, experimentos con centrales en la posición de lateral izquierdo y un sinfín de ajustes, en busca de tapar lo que por dos años fue un dolor de cabeza para el Cartaginés. Sin embargo, todo esto parece tema cerrado y es que los brumosos recurrieron a Aubrey David, un viejo conocido de Saprissa y Alajuelense, para tapar su hueco.

Aubrey David jugó con Alajuelense en el segundo semestre del 2022. Para el Apertura 2023 vuelve a Costa Rica, el Cartaginés lo presentará este jueves. (Rafael Pacheco Granados)

David es la carta con la que los blanquiazules esperan olvidarse de tantos problemas en el costado zurdo. El defensor de Trinidad y Tobago se desempeña en todos los puestos de la zaga, pero en su paso por el fútbol tico dejó muy buenas sensaciones actuando precisamente por la izquierda.

El técnico Paulo César Wanchope y Aubrey coincidieron anteriormente en la S, por lo que se conocen bien. Es más, el timonel fue quien recomentó este fichaje.

“Es un gran jugador, muy profesional y puede jugar en cualquier posición en la parte defensiva, porque es polifuncional. Es un plus, de cara a lo que queremos, porque buscamos no ser predecibles”, comentó Wanchope en el día de medios que organizó la Unafut.

El trinitario, de 32 años, llega procedente del Aucas de Ecuador, club al que se marchó a finales del 2022. Sin embargo, en el 2023 no tuvo mucha regularidad y solo apareció en seis partidos de la liga local (cuatro de titular) y tres de la Copa Libertadores (dos de estelar).

Leonardo Vargas, gerente blanquiazul, señaló que desde hace un mes venían negociando este fichaje. Fue luego de la participación del jugador en la Copa Oro, que llegaron a un acuerdo.

Aubrey militará en el fútbol costarricense por cuarta ocasión. En el 2016 tuvo un breve paso por el Monstruo, del 2019 al 2022 estuvo con los tibaseños y se consolidó. En el segundo semestre del 2022 militó con la Liga y ahora defenderá la camiseta del Cartaginés.

Esta es la sexta incorporación de los brumosos, no obstante, aún en el club no dan por cerrada la planilla. Al menos, así lo explicó el entrenador.

“Esto no se cierra acá. Esperamos trabajar con este grupo y que no se den salidas, porque tenemos jugadores de mucho talento que podrían ir al fútbol internacional. Hasta que no se cierre la ventana de transferencias, no podemos decir que ya no más”.

Llegadas y salidas del Cartaginés: Copiado!

- Llegadas (6): Jossimar Pemberton, Josimar Méndez, Douglas López, Jostin Daly, Christian Martínez y Aubrey David.

- Salidas (4): Ronaldo Araya, Brandon Bonilla, Michael Barrantes y José Pablo Fonseca.