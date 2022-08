Cartaginés al fin se pone traje del campeón y despierta en momento clave

El traje de campeón estaba listo en el armario y ajustado a la medida para que el Cartaginés se lo pusiera desde el pasado 20 de julio, en el inicio del Torneo de Apertura 2022, y lo luciera como tanto añoró.

Sin embargo, no había manera que los brumosos se lo colocaran para desfilar por la alfombra roja y fue hasta al verse con el agua al cuello que lo lograron, justo con una victoria contundente 5 a 3 ante Grecia.

El capitán del Cartaginés, Allen Guevara (blanco), fue punto alto de los brumosos ante Grecia, al anotar y dar asistencia, en la fecha seis del Apertura 2022. (Cartaginés)

Claro, antes de posar frente a las cámaras con una sonrisa de lado a lado, tuvieron que recibir dos bofetadas en el Allen Riggioni, remontar dos veces y luego tirarse al barro para sostener su triunfo en un momento clave, tanto porque a nivel local era imperdonable que terminaran la fecha seis sin victorias, como también porque el próximo jueves visitan al Real España de Honduras, en los octavos de final de la Liga de Concacaf.

¿Qué hicieron diferente los blanquiazules para dejar atrás su inicio paupérrimo (dos puntos de 15)?

Ante los griegos primero que todo tuvieron jerarquía de no bajar los brazos y ahora sí contaron con un ataque de peso, con Jeikel Venegas, Marco Ureña y Allen Guevara. Mientras que Michael Barrantes manejó los hilos a su antojo y además de extrañamente verse muy libre, supo explotar para habilitar a sus compañeros. Así mismo, hay que sumar que al fin no tuvieron expulsados.

Todo esto se tradujo en que Guevara anotó y dio asistencia, Ureña también dio un pase a gol y con Barrantes como cobrador milimétrico llegaron tres tantos de balón parado.

Claro, por algo el técnico Géiner Segura salió en parte molesto y es porque al monarca del fútbol tico le anotan muy fácil y los errores son recurrentes en la zaga. Es más, apenas en el minuto tres les concretó Jean Carlo Agüero en una acción imperdonable, justo porque nadie atacó el balón en un tiro de esquina y Agüero definió en la línea, mientras que en el 24 Reimond Salas se dio gusto definiendo solo en el corazón del área. Estos fallos están claros y al menos hay autocrítica en los brumosos.

“El grupo necesitaba ganar. Es cierto que hemos tenido altibajos, pero lo veníamos haciendo bien y ojalá que este sea el inicio de una buena racha. Sin menospreciar a ningún rival, son muy pocos los goles que nos han hecho por jugadas elaboradas, sino que son errores nuestros, pero hay que rescatar la valentía del grupo de venir desde atrás, remontar y luego sacar ventaja. Gracias a Dios hicimos un gran partido”, recalcó Michael Barrantes.

El atacante del Cartaginés Marco Ureña (blanco) dio asistencia y pesó en el triunfo de los brumosos ante los griegos, en la fecha seis del Apertura 2022. (Cartaginés)

De la mitad de cancha hacia arriba la historia fue muy diferente, con un Cartaginés que tiene mucho peso y variedad para ir por los costados, atacar los espacios y sacar faltas que también suman peligro. Incluso, el 1 a 1 fue por un autogol de Roan Wilson en el 21′, mientras que el 39′ Marco Ureña se combinó de gran manera con Allen y el toque final fue muy fino del volante.

En el complemento la táctica fija pesó en un campo pesado, en el que primero el calor pasó factura y luego la lluvia hizo estragos y llevó al límite a todos. Kevin Espinoza convirtió en el 60′, luego de un fallo del arquero local, y después el propio Espinoza habilitó a José Gabriel Vargas en el 64′. Si bien, los locales descontaron en el 66′, con Luis Rodríguez, en una nueva desconcentración de la zaga visitante, Kenneth Cerdas puso el quinto definitivo en el 74′, con pase filtrado de Guevara.

Caos griego

Del lado de Grecia la frustración es evidente, ya que sumaron tres partidos al hilo con derrota y aunque iniciaron bien con gane en el Fello Meza, luego se desinflaron. Es más, en su casa cayeron en los tres duelos que disputaron (Saprissa, San Carlos y Cartaginés).

El principal problema es que justo en su reducto les concretaron nueve tantos y pese a que por lapsos lo hacen bien, sus pecados en la zaga y sus desconcentraciones las pagan caro.

“Tuvimos para salir con más ventaja en el primer tiempo, pero fallamos y en el segundo tiempo Cartaginés ajustó y aprovechó. Hemos cometido varias desatenciones, las hemos visto en los videos y no pueden darse. Era vital para nosotros ganar y no se dio, así que toca replantear, porque no se juega mal, pero no alcanza”, se lamentó Jean Carlo Agüero.

Ficha del juego:

- Grecia: 3

Titulares: José David Vega, Daniel Salas, Jean Carlo Agüero, Jean Carlo Sánchez, Esteban Ramírez, José Andrés Rodríguez, Johan Bonilla, Reimond Salas, Roan Wilson, Luis Rodríguez y Jairo Arrieta. DT. Javier San Román.

Cambios: Esteban Rodríguez (Bonilla, al 55′), Fernando Lesme (Wilson, al 76′) y Matthew Bolaños (Ramírez, al 79′).

- Cartaginés: 5

Titulares: Kevin Briceño, Carlos Barahona, José Gabriel Vargas, Brandon Bonilla, Kevin Espinoza, Daniel Chacón, Michael Barrantes, Jeikel Venegas, Allen Guevara, Dylan Flores y Marco Ureña. DT. Géiner Segura.

Cambios: Diego Sánchez (Bonilla, al 29′), Kenneth Cerdas (Ureña, al 59′), Byron Ronilla (Guevara, al 76′) y William Quirós (Flores, al 76′)

Goles: 1-0 (3′): Agüero (Salas). 1-1 (21′): Wilson (autogol). 2-1 (24′): Salas (Rodríguez). 2-2 (39′): Guevara (Ureña). 2-3 (64′): Espinoza (balón suelto). 2-4 (64′): Vargas (Espinoza). 3-4 (66′): Rodríguez (balón suelto). 3-5 (74′): Cerdas (Guevara). Árbitros: Ricardo Montero con William Chow, Jeriel Valverde y Josué Ugalde. Estadio: Allen Riggioni Suárez, 11 a. m.