Cartaginés aduce mala fe y temas políticos para mantener veto del Fello Meza

Cartaginés trabajó a marchas forzadas, invirtió más de ¢30 millones en la última semana con el objetivo de levantar el veto del Fello Meza y enfrentar en su casa a Alajuelense. Sin embargo, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol dijo no y el reducto sigue inhabilitado.

LEA MÁS: Cartaginés sufre otro golpe con el Fello Meza justo antes de recibir a Alajuelense

Leonardo Vargas, gerente blanquiazul, se mostró muy molesto ante la postura de Licencias y explotó, al punto de aducir mala fe y hasta temas políticos en el fútbol para que el Comité mantuviera su postura. Este órgano consideró que los centenarios no cumplieron con todas las mejoras en infraestructura y ahora el club deberá buscar una nueva sede para su duelo contra la Liga.

- ¿Cuál es la posición del Cartaginés al mantenerse el veto del Fello Meza?

- A eso de las 5 p. m. (del jueves) llegó la notificación de Licencias y fue una sorpresa grande. Durante estos días hemos trabajado durísimo, somos cerca de 30 o 35 personas trabajando en el Fello Meza. Fueron siete puntos que nos pidieron, llegaron la mañana de este jueves los personeros de Licencias, pero se les vio muy prepotentes y condicionados.

Leonardo Vargas, gerente del Cartaginés, explotó y señaló que duda de las autoridades que regulan el fútbol de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

”Señalamos todo lo se ha hecho y lo que seguíamos haciendo y podíamos terminar el sábado en la tarde. Lo que pedíamos era una ampliación de ese plazo, pero no era que no se iba cumplir, sino que necesitábamos tiempo para terminar. Sin embargo, nos dijeron que no, pese a que de los siete puntos subsanamos seis y solo quedaba el tema de los escalones en las líneas amarillas, que se estaban haciendo y llevábamos un 40% de avance”.

- ¿Cuál siente que es la razón de fondo para que les nieguen el levantamiento del veto?

- Sentimos que hay una mala intención o una mala fe detrás de esta decisión. La inversión es notoria, las mejoras son evidentes y ese es el pensamiento que tenemos. Vemos otros estadios de la Primera con graderías cerradas y problemas de dimensiones, que esto sí atenta contra la integridad de los aficionados y jugadores, pero parece que para Licencias esto no es importante.

- Cuando habla de mala intención, ¿de parte de quién sería?

- Las personas que tienen el poder del fútbol de Costa Rica son fanáticos y se puede ver en redes sociales y los comentarios que hacen. Nosotros nos vemos perjudicados, porque Cartaginés no tiene la fuerza en la Federación para contrarrestar esto. Hay cosas muy raras al conversar y con el tono que nos explican las cosas.

- ¿Piensa que la política del fútbol está metida en todo esto?

- Diría que al 100%. Es un tema que he hablado con mi papá y conversamos que hay que tener cuidado a la hora de tomar una decisión, porque este tipo de cosas se pueden dar y de ahí vienen las decisiones que se toman.

- Su papá se ha expresado en contra de algo de la Federación y del propio presidente Rodolfo Villalobos. ¿Esto que pasa puede ser una repercusión?

- Es difícil. Es un tema que conversaba con mi papá, porque entre más hablamos sobre este tema, sería más complicado para nosotros. Igual, hay que quitarse el miedo por lo que pueda pasar, porque ya nos ha pasado de todo y no hay nada más. Por ahí va la situación de las decisiones que se toman y de a quiénes apoyamos para llegar a la Federación.

- ¿Le preocupa que esto suceda a tan pocas fechas de que termine el torneo y cuando se juegan aspectos muy importantes?

- Mi opinión como gerente es que llegaron predispuestos y no dieron espacio al diálogo. Los trabajos son muy notorios y la inversión ha sido alta, así que esperábamos que tuvieran esa buena fe de dejarnos terminar.

”Hubo un tema de interpretación con las notas que nos enviaron, así que hasta propusimos cerrar la gradería sur y jugar en un 75% de capacidad, pero tampoco. Siento que esto es una decisión política, en cuanto al tema del fútbol, y esto nos perjudica muchísimo por lo que nos jugamos. Creemos que la decisión viene por otro lado”.

- ¿A qué se refiere con que viene por otro lado?

- El esfuerzo económico fue importante. Todo esto me da para pensar cualquier tipo de cosas en la Federación, porque hay cosas que suceden con dineros que se estafan y se pierden, pero al final hay que pagar simplemente por malas decisiones que ellos toman. No entiendo cómo este tipo de cosas pasan por alto y en la Federación no son importantes, pero un tema de escalones sí. Ahí es donde uno ve la mala intención y la mala fe de la situación. Toca prepararnos para lo que viene y saber de antemano que hay aspectos externos a nosotros que serán parte del final del torneo.

- ¿Dónde van a jugar el partido ante Alajuelense?

- Nuestra cancha alterna es el Ricardo Saprissa, pero hay temas a nivel de instituciones, que es complicado. Tratamos de jugar el domingo en el Estadio Nacional, pero como Saprissa y Herediano juegan en Tibás, es complicado para la Fuerza Pública por lo que pasa en el país. Aún no sabemos dónde vamos a jugar.

”Lo más probable es que el partido sea lunes en el Estadio Nacional”.