Es muy duro. Mi hermana tuvo la visión de llevarme al Saprissa cuando tenía 10 años. Me veía habilidades. Había que ser muy fuerte mentalmente. Cuando yo me fui a vivir a Moravia sentía como si estuviera en el Ártico porque el clima en Talamanca es muy húmedo. Yo iba a entrenar en abrigo. Me costó muchísimo y muchas veces lloré, pero era más fuerte la pasión que cualquier otra cosa. Aparte, el ambiente es muy distinto, en Talamanca vivía en un rancho con mucha gente, extrañaba el “capi yock” (hora de café) y no había cómo comunicarse.