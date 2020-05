“Me parece completamente injusto que un chaval de 22 años se quede 13 o 14 partidos sin ejercer su profesión, su trabajo que es jugar al fútbol, por la decisión de unos señores. Siento que hay un video que demuestra que no ocurrió, que los hechos que se establecieron en el acta arbitral no son reales. Yo entiendo que un árbitro se puede equivocar, pero no entiendo que habiendo un video, los estamentos hayan declinado el recurso de la Liga”, respondió el español a través de la oficina de comunicación del club.