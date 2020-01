Alejandro tiene que estar listo, es un portero de Saprissa, si bien hoy le toca ser el número uno porque Aarón no está, tiene que asumirlo con responsabilidad, es un muchacho que entrena serio, tenemos al mejor entrenador de porteros del país, y sé que por decir esto se me van a venir encima, pero he visto fallar a Thibaut Courtois, Manuel Neuer y no he visto que pidan la cabeza del preparador de porteros, sabemos las capacidades de Alejandro y esperamos que le vaya muy bien.