Árbitros del Alajuelense - Saprissa y del Puntarenas - Herediano fueron elegidos al azar

Las semifinales del Apertura 2022, Alajuelense - Saprissa y Puntarenas - Herediano, ya tienen sus cuartetos arbitrales definidos. Hasta acá, todo normal. Lo que sí llamó la atención, y mucho, fue la forma cómo se eligió a los encargados de impartir justicia.

En realidad, no se les eligió, sino que fue la fortuna la que definió quiénes estarán como referis. No es un error lo que leyó, sino que en esta ocasión y para sorpresa de muchos, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y la Comisión de Arbitraje anunciaron que se seleccionaría a los designados para estos choques mediante un sorteo. Este método no es el usual en estas instancias, pero los federativos defienden que es para dar más transparencia.

Para cada juego había un bombo con tres posibles cuartetos arbitrales; tres posibles árbitros, con sus guardalíneas para, el Alajuelense - Saprissa y otras tres opciones para el Puntarenas - Herediano.

Pedro Navarro (central) con Carlos Fernández, Danny Sojo (asistentes) y Steven Madrigal (secretario) tendrán a cargo el duelo entre manudos y morados, del sábado en el Morera Soto, a las 7 p. m.

Mientras que Keylor Herrera (central) con Víctor Robles, Marvin Espinalez (asistentes) y Josué Ugalde (secretario) dirigirán el compromiso entre porteños y florenses del domingo, en el Lito Pérez, a las 3 p. m.

“La Federación Costarricense de Fútbol, por acuerdo del Comité Ejecutivo, decidió realizar un sorteo para definir quiénes serán los árbitros de los partidos semifinales; estarán dentro del sorteo los distintos cuartetos arbitrales elegidos por la Comisión de Arbitraje de acuerdo con sus parámetros”, comentó la Fedefútbol en su chat oficial.

El sorteo se transmitió en el Facebook de la Federación y aunque estaba pactado para las 3 p. m., un problema en el fluido eléctrico en la zona donde se ubica el Proyecto Goal atrasó todo unos minutos.

Gustavo Araya, secretario general de la Federación, Jeffrey Solís, coordinador de la dirección de arbitraje, y Edwin Medaglia, miembro de la Comisión de Arbitraje, fueron los elegidos para dar la “suerte”. Así mismo, en la sala en la que se efectuó la actividad estuvieron Rodolfo Villalobos, presidente, Vicky Ross, jerarca de la Unafut, y la licenciada Aída Vargas, para dar fe de todo.

El coordinador de la dirección de arbitraje de la Federación, Jeffrey Solís (centro de azul) fue uno de los encargados de hacer el sorteo para conocer los referis de las semifinales del Apertura 2022. (Jose Cordero)

“Con el fin de transparentar el proceso el Comité Ejecutivo decidió realizar un sorteo”, comentó Araya.

Por su parte, Solís agregó que: “En cada uno de estos bombos se encuentran tres cuartetos arbitrajes y la Comisión utilizó los criterios que normalmente se han estipulado durante toda la temporada para designarlos a ellos”.

La suerte dejó por fuera del clásico a estos dos cuartetos: Bejamín Pineda (central), Emmanuel Alvarado, Osvaldo Luna (asistentes) y William Mattus (secretario), y también a David Gómez (central), José Montes, Ricardo Martínez (asistentes) y Cristian Rodríguez (secretario).

Así mismo, la fortuna definió que no estarán en la otra semifinal estos dos cuartetos que estaban en los bombos: Ricardo Montero (central), Víctor Ramírez, Leslie Macre (asistentes) y Rigo Prendas (secretario), y Hugo Cruz (central), Luis Granados, Heryel Valverde (asistentes) y Bryan Cruz.