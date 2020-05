“Yo no conozco si existe algún tipo de protocolo específico para fútbol 5, pero si se diera la apertura de este tipo de lugares es claro que se deben evitar los contactos cercanos porque cualquiera es un contacto de riesgo. Yo diría que para las personas de riesgo no es un buen momento para este tipo de deporte. Una situación importante es esperar los lineamientos del Ministerio de Salud; si se da la actividad pues es esencial que se evite celebrar los goles, los saludos, los abrazos, que se minimice la cantidad de contactos a lo meramente deportivo. Otro punto trascendental es no ir a jugar resfriado y tener las precauciones de limpieza como lavado de manos. En esta época la autogestión de riesgo es trascendental y la persona del lugar debe tener protocolos de limpieza adecuados; es responsabilidad de cada uno velar porque se le brinden esos procesos sanitarios”.