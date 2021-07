Asojupro acusa a Alajuelense de bullying a Róger Rojas por ponerlo a entrenar aparte

Alajuela vs UCR Róger Rojas en un juego ante la UCR, en el Morera Soto. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

La Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro) acusó a Alajuelense de hacer bullying contra el delantero hondureño Róger Rojas, quien desde este lunes fue excluido de los entrenamientos con el primer equipo.

El catracho se mantendrá entrenando aparte hasta que el técnico, Nicolás Dos Santos, lo decida.

Los problemas empezaron el sábado, por declaraciones que dio Rojas a la prensa, en las que dijo estar sorprendido por no ser titular ante Herediano.

"Es difícil para uno como delantero, ojalá que esto no me corte la racha, en lo personal me sorprendí, pero tengo que respetar al entrenador y ojalá que así a como tuvo el valor de sacarme a mí, tenga también el valor de sacar al otro delantero (Jonathan McDonald), porque somos varios que podemos rotar", afirmó el hondureño ese día.



Según Steven Bryce, gerente general de Asojupro, la decisión de la Liga es una práctica acosadora que debe erradicarse de Costa Rica.

“El club que fuerce a un jugador a entrenar en solitario o con un equipo juvenil, no está cumpliendo sus obligaciones contractuales, lo que significa que el jugador puede poner fin a su contrato con causa justificada”, aseguró Bryce en un comunicado de prensa de Asojupro.

Agregó: "El acoso, la intimidación y el entrenamiento en solitario son problemas graves en el seno del fútbol. Estamos contactando al futbolista para asesorarlo, ya que es nuestro deber proteger a nuestros miembros ante la victimización de la que pueden ser objeto por parte de la directiva del club”.

El exfutbolista insistió que la primera sanción disciplinaria establecida en la legislación costarricense es la carta de amonestación.

“Esto es bullying y es ilegal”, calificó Bryce.

El gerente general de Asojupro dijo que otros países del mundo también aplican esta táctica como un mecanismo para rescindir o modificar contratos. De hecho, uno de los casos fue el de Bryan Ruiz, capitán de la Selección Nacional, quien el segundo semestre del año anterior debió entrenar solo en el Sporting Lisboa. Ahora, el volante volvió al primer equipo.

Carmelita vs Alajuelense-Pacheco Róger Rojas festeja una anotación ante Carmelita en el Fello Meza. Fotografía: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Este lunes, Rojas se disculpó con el equipo y la afición por las declaraciones del fin de semana. Alajuelense tomó a bien que se retractara, pero al tiempo informó que el hondureño entrenará por aparte hasta nuevo aviso.

“Tras el juego ante Herediano, los capitanes del equipo conversaron con Róger Rojas sobre las declaraciones del sábado. El jugador brindó disculpas a sus compañeros así como a la afición en sus perfiles en redes sociales”, señaló el departamento de prensa manudo.

“Este martes se enfocó en trabajo físico con el preparador Johan Salas de manera individual y el cuerpo técnico lo incorporará a entrenamientos con el plantel en los próximos días”, añadió.

Rojas se perdió la primera fecha del torneo porque aún no tenía el permiso de trabajo para ser inscrito y después de eso había sido titular en todos los juegos, a excepción del encuentro en el que la Liga hizo una rotación masiva para visitar al campeón nacional, Pérez Zeledón.

Ese día, en San Isidro de El General, estuvo en la suplencia, algo que se repitió hasta el sábado, en Heredia, cuando ingresó de cambió al minuto 83.

De los 11 partidos en los que Rojas ha sido titular, en cuatro salió de cambio.

Contrario a su caso, Jonathan McDonald es el único futbolista de la Liga que ha jugado los 14 encuentros completos disputados por su equipo hasta el momento.

Mac es el goleador del torneo nacional con 10 perforaciones, mientras que Rojas es el subgoleador, con nueve.

Ambos constituyen la delantera más letal de Centroamérica.

Este sábado a las 7 p. m., Alajuelense recibe al campeón nacional, Pérez Zeledón.