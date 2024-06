Arquero de San Carlos cumplió a los 28 años el sueño de defender el arco de una selección nacional

Jason Vega cumplió a los 28 años un sueño que veía lejano, a pesar de que su carrera como futbolista avanzaba en San Carlos. Él ya había alcanzado otras metas, como ser campeón nacional; no obstante, las puertas de representar a un país parecían estar cerradas.

Sin embargo, hace un año, Vega llamó la atención de la Federación Nicaragüense de Fútbol, entidad que lo contactó y le hizo ver que lo querían disponible para su combinado mayor. La ilusión de Vega, de madre nicaragüense pero nacido en Costa Rica, se reactivó y él empezó a mover el papeleo para estar a disposición.

Lo que el futbolista nunca imaginó es que todo se concretara tan rápido y que le tocaría abrir el proceso mundialista 2026 como titular. Vega fue el estelar en la victoria 4 a 1 contra Montserrat.

“Por parte de mi mamá tengo la nacionalidad nicaragüense. La verdad, me tomó por sorpresa el llamado. Me dijeron que querían contar conmigo, yo con toda la felicidad del caso. Ya cuando llegué a Nicaragua, pues veo un nivel bastante alto de jugadores y la verdad, me emocioné mucho ante la posibilidad que tenía de jugar una eliminatoria”, reflexionó.

Jason Vega se encuentra haciendo pretemporada con San Carlos, su club, en el que espera retomar protagonismo para seguir en el radar de la selección de Nicaragua. Fotografía: San Carlos (German Mendez)

Vega nunca había tenido el chance de mostrarse a nivel de selección, por lo que, aunque ya está en una edad madura, todo lo que afrontó fue nuevo para él.

“Es un ambiente diferente y que me dieran la confianza con 15.000 personas fue algo espectacular. No podíamos dar menos en el campo. Falta mucho camino, hay un proyecto muy serio y soñamos con ese mundial”, enfatizó.

Jason destacó que del proceso nicaragüense resalta el profesionalismo con el que se trabaja.

Vega añadió que él siempre ha sido muy disciplinado y que este elemento es muy importante en la concentración de la selección pinolera.

“Soy una persona a la que le gusta que todo se maneje en orden y de forma correcta. Me encontré eso: disciplina. El preparador de arqueros (Carlos Mendieta) es excelente; sinceramente no lo conocía, pero es un tipo muy apasionado y te exige al máximo”, pronunció.

Ahora que forma parte de la selección de Nicaragua, Jason tiene entre ceja y ceja volver a la titularidad con San Carlos. En el último semestre, fue suplente de Danny Carvajal.

“Me queda contrato acá. También uno tiene que ser agradecido con las personas que le ayudaron a crecer. He quedado campeón con el equipo, tengo dos ascensos, tengo respeto y lealtad al club, por lo que veremos qué nos tiene el futuro”, finalizó.

En las eliminatorias mundialistas, Nicaragua comanda el Grupo D con seis unidades y supera a Panamá por diferencia de gol.