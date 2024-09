Ariel Rodríguez calla con goles a quienes lo critican

Hace un mes, en pleno partido, un aficionado se metió con él. Ariel Rodríguez abombó las redes y prácticamente fue a gritarle el gol en la cara.

Desde la platea este del Estadio Ricardo Saprissa, le gritaba algunas cosas, hasta que Ariel lo calló con el tanto que le dio la victoria a su equipo contra el Municipal de Guatemala, en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El miércoles anterior, frente a San Carlos, Rodríguez colaboró con dos goles en el triunfo de Saprissa 3-2 contra los norteños.

Ariel sabe cuál es su negocio dentro del terreno de juego. Se alimenta del gol y, cada vez que puede, suma más dianas a su cuenta, como sucedió en los últimos cuatro encuentros del campeonato, donde marcó tres goles.

Pese a ser un depredador del área, Ariel llegó a 105 goles con Saprissa, según estadísticas del periodista Luis Quirós. Esto lo convierte en el tercer mejor anotador de los morados en la historia. El delantero es consciente de que siempre hay alguien que se mete con él.

“Siempre me han criticado, y como lo he dicho antes, mi fútbol no es vistoso, pero al final los goles me respaldan”, afirmó Ariel.

Quizá Ariel no sea un encarador, ni un ganador de la mayoría de duelos en el uno contra uno, tampoco un gran gambeteador, pero tiene olfato goleador. En muchas ocasiones aparece en el área, en el lugar indicado para concretar. Rodríguez es un luchador: no da una bola por perdida, pelea con los defensas, los inquieta, no los deja salir jugando con libertad, y se mueve bien para encontrar los espacios y quedar de cara al gol.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, marcó dos goles en la victoria de su equipo 3-2 contra San Carlos. (Albert Marín)

A San Carlos le hizo daño con sus goles al minuto 14 y al 73. Con esto, alcanzó las 105 anotaciones y desplazó a Eduardo Chavarría del tercer puesto de los mejores anotadores en la historia de Saprissa.

Ariel solo necesita tres goles más para empatar al fallecido Edgar Marín Levi en la segunda posición, con 108 tantos. El máximo artillero de los saprissistas es Evaristo Coronado, con 148. A diferencia de Coronado, quien solo jugó con los tibaseños, Rodríguez estuvo un tiempo fuera de Saprissa, ya que actuó en el exterior.

“Me fui cuatro años y medio, luego vine seis meses a jugar y después me fui otros seis meses a Vietnam. Creo que el trabajo, la constancia y la disciplina son lo que me ha llevado a marcar los goles. Esto es algo que ya he dicho, pero estoy tranquilo porque sé que el trabajo me respalda”, expresó Ariel Rodríguez.

Ariel terminó satisfecho con la victoria 3-2 contra San Carlos, sobre todo porque el cuadro norteño es de los que mejor juegan en el torneo y le hizo un gran partido a Saprissa. Rodríguez resaltó que deben analizar el juego y evitar descuidos como el que tuvieron en el primer tanto que hizo Gabriel Leiva, quien, sin marca alguna, remató de cabeza frente a Esteban Alvarado.

“En el fútbol siempre van a pasar cosas, porque el rival se prepara y trabaja para lograr sus objetivos. Nosotros debemos cuidar esos detalles. Los partidos son muy cambiantes, y cuando usted tiene al frente un equipo bueno, como San Carlos, que nos hizo un buen encuentro, es parte del fútbol que el rival pueda reaccionar, y para eso se juega”, destacó Ariel.

Con cuatro anotaciones en el campeonato, Ariel es el goleador de los morados en el certamen. Le anotó un gol a Santa Ana, Alajuelense y dos a San Carlos.

