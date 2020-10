El dato no parece halagador para el central, pero hay que hacer una salvedad, ninguno de los tres generaleños que echó en la jornada 11 le puede reclamar nada. La roja a Júnior Delgado, apenas en el minuto 5 fue más que merecida por su agresión sobre Erick Marín, mientras que la patada descomunal de Hernán Fener en el 90+1′ y el manotazo de Johan Cortés (90+1′) no ameritaban otra cosa que no fuera sacarlos del encuentro de inmediato.