Aparición de Keylor Navas conmueve a generaleño que disputaba el título nacional de motocross

Keylor Navas disfruta de sus vacaciones en Costa Rica, luego de quedar sin equipo en la última ventana de transferencias. Lejos de aislarse de la gente, el nacional de vez en cuando aparece para sorpresa de muchos, como lo hizo el fin de semana en la final del motocross nacional.

Navas asistió a la pista Las Lagunas, en su natal Pérez Zeledón, donde brilló otro generaleño, Scott Vargas, quien se quedó con la victoria y no ocultó la felicidad de tener a Keylor entre los espectadores.

“Fue una gran fecha para mí, porque nadie lo sabe, pero se me juntaron un montón de emociones. Estaba en mi pueblo, con mi gente, Keylor, un gran amigo, llegó a verme. Cuesta creer lo que pasó, pero gracias a Dios pude salir victorioso. Ahí llegó Keylor, a quien considero un gran amigo, a echarnos las porras”, puntualizó Vargas.

Vargas explicó que Navas es un amante del motocross y que ambos han forjado una linda amistad, gracias a que también son originarios de San Isidro de El General.

“Lo considero un amigo, la vida nos puso en el camino, Dios nos unió, y yo la verdad súper feliz. Supongo que nos une el hecho de que ambos somos de Pérez Zeledón”, acotó.

En este evento también estuvieron invitados pilotos que se encuentran entre los mejores ocho de Latinoamérica.

“La carrera estuvo muy interesante porque no tuve una buena salida. No salí entre los tres primeros, salí como sétimo. Siempre he sido muy perseverante. No me di por vencido, gracias a Dios pude reponerme y al final gané”, relató Vargas.

Scott Vargas brilló como lo hace en sus prácticas. El piloto impresionó a los asistentes a la final del motocross nacional, incluido el arquero Keylor Navas. Fotografía: Facebook Scott Vargas

Scott aprovechó para dedicar su victoria a Mari Mora, multicampeona costarricense, quien sufrió una grave lesión hace poco tiempo.

“No soy una persona de llorar nunca, pero cuando triunfé, se juntó todo, y al ver a María Paula ahí, se me vinieron unas lágrimas. Fue muy emotivo, fue como devolver el tiempo y ver lo que he pasado como atleta. Todo fue muy bonito porque tuvimos a Keylor ahí con nosotros”, finalizó.

En medio de su tiempo libre, Keylor ya está viviendo momentos que no había podido disfrutar desde 2009, cuando salió del país. El arquero, con su futuro por definir, disfruta de experiencias extremas.