Antigua vs. Saprissa en vivo: Los morados apuntan a la victoria y al invicto de 27 juegos de los chapines

Todo está listo para el juego de esta noche en Antigua, Guatemala. El Deportivo Saprissa reconoció el terreno de juego del Estadio Pensativo, sede del compromiso que inicia a las 8 p.m. y terminó de pulir detalles. Los morados tienen doble reto, no solo apuntan a la victoria, sino a acabar con el invicto de 27 partidos que posee Antigua sin perder en su cancha. El vencedor de la serie entre los morados y los ‘panzas verdes’ de Antigua no solo logra el pase a las semifinales, sino que obtiene un cupo en la Copa de Campeones de la Concacaf. El campeón de la Copa Centroamericana avanza directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El choque de vuelta en el Estadio Ricardo Saprissa, es el martes de la próxima semana a las 8 p.m.

Así avanzaron

Saprissa avanzó a la serie luego de quedar primero en el Grupo D con marca de tres victorias, ningún empate y una derrota. Ariel Rodríguez es el goleador histórico de Saprissa, con seis en el torneo. Javon East registró la mayor cantidad de asistencias para Saprissa con cuatro. Antigua, debutante en la edición de este año, tendrá su primera aparición en la ronda eliminatoria después de terminar la fase de grupos con un récord invicto. El equipo guatemalteco logró dos victorias y dos empates para terminar en el segundo lugar del Grupo C. José Ardón actualmente lidera a Antigua en goles con tres en este torneo. Romario Da Silva es el máximo asistente con tres para el club guatemalteco.

Saprissa repite

La Concacaf informó que el duelo contra Saprissa , es el primer enfrentamiento de Antigua contra un club de Costa Rica en torneos oficiales. Saprissa jugará por segunda vez los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. En la edición 2023 quedó eliminado por el Real Estelí. En el partido de ida en Estelí, los locales ganaron 1-0, con gol de Bancy Hernández; en el partido de vuelta en San José, empataron 2-2, Javon East y Orlando Sinclair anotaron para los costarricenses, un gol en contra de Fidel Escobar y Marvin Fletes fueron los goles para el club nicaragüense. La última vez que el Deportivo Saprissa enfrentó a un club de Guatemala en cuartos de final en un torneo internacional oficial, fue en la edición 2021 contra el Comunicaciones, donde fue eliminado 6-5 en el marcador global. En el partido de ida Saprissa ganó 4-3, Orlando Sinclair, Mariano Torres, David Guzmán y Nicolás Samayoa (gol en contra) anotaron para el equipo de casa, y un hat-trick de Óscar Santis para el Comunicaciones; en el juego de vuelta el tres de noviembre del 2011 en Ciudad de Guatemala, Comunicaciones ganó 2-1 por los locales anotaron Andrés Lezcano y Juan Anangonó, y Kendall Waston anotó para el Deportivo Saprissa.

Los goles

La Concacaf añadió que Saprissa es el equipo que más goles ha anotado de cabeza (5) en la edición 2023. En la edición 2024, anotó 10 goles en sus 4 partidos de la fase de grupos, ninguno de esos goles fueron de cabeza (7 de jugada, 1 de penal y 1 gol en contra a favor). Los 5 goles concedidos en la CCAC 2024 fueron en el primer tiempo. Saprissa ganó 1 de sus últimos 5 juegos de visita (3-2 vs. Managua en el Grupo D de edición 2024). Derrotó a los 2 equipos guatemaltecos que enfrentó en la historia de la CCAC, ambos en casa: 5-0 vs. Cobán Imperial en 2023 y 1-0 vs. Municipal en 2024.

Cifras moradas

Participaciones en la CCAC: 2 (2023 y 2024).

Récord en la CCAC: JJ-12 G-7 E-3 P-2 (GF-28 GC-9). *Incluye los partidos por el Play-in.

Goleadores en la CCAC: Javon East 6, Ariel Rodríguez 6, Orlando Sinclair 5, Jefferson Brenes 3, Michaell Chirinos 2.

Más asistencias: Javon East 4, Jorkaeff Azofeifa 2, Ariel Rodríguez 2, Ulises Segura 2, Mariano Torres 2, Orlando Sinclair 1, Jefferson Brenes, Kendall Waston, Michaell Chirinos, David Guzmán , Jefry Valverde (CRC). Todos con 1.

Jugadores con más apariciones: Esteban Alvarado, Javon East (12 Partidos), Jefry Valverde (11), Orlando Sinclair, Youstin Salas, Ariel Rodríguez, Fidel Escobar (10), Pablo Arboine (9), Ulises Segura, David Guzmán, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Kliver Gómez, Jefferson Brenes (8), Gerald Taylor (7 ).

Salvadas: Esteban Alvarado 43 (9 en la edición 2024).

Cómo anotó los goles en la CCAC 2024: Jugada (7), Penal (1), Autogol (1). Oportunidades para marcar goles (47). Disparos a la portería (16).

Goleador más joven en la CCAC: Warren Madrigal 19 años, 3 meses y 2 días (vs. Motagua - Play-In 2023).

Goleador más veterano en la CCAC: Mariano Torres 37 años, 2 meses y 12 días (vs. Guanacasteca - Grupo D 2024).

Gol más rápido: Javon East vs. Guanacasteca (Grupo D 2024) 13 segundos.

