Anotarle a Alajuelense, Saprissa y Herediano es lo menos sorprendente en la historia de Steven Cárdenas

Steven Cárdenas no es el típico futbolista que hizo divisiones menores en un club, debutó como juvenil en Primera División y se consolidó. En realidad, Cárdenas se sale de la norma, pues su formación fue en canchas abiertas y en la Segunda. A la Primera llegó a los 29 años y a los 31 ve su sueño hecho realidad.

Steven Cárdenas disfruta del momento más dulce en su corta carrera. A sus 31 años es uno de los goleadores del Apertura 2023 y con Sporting ya le anotó a Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés. (Sporting FC)

El atacante de Sporting FC es el segundo mejor goleador del Torneo de Apertura 2023, gracias a sus ocho tantos (tres menos que José de Jesús Godínez, Herediano). Además, marcó el 50% de las anotaciones de su equipo en el certamen y ya le abombó las redes a Alajuelense, Saprissa y Herediano en el presente campeonato.

Steven es el vivo reflejo de que si algo se quiere y de verdad se lucha por ello, se puede. Apenas tiene 58 partidos en Primera (25 de titular) y su estreno en la máxima categoría fue en el 2021, con Grecia, a los 29 años.

El atacante oriundo de Pavas pasó gran parte de su carrera en Sagrada Familia y Santa Ana, en Linafa, y también militó con Aserrí, pero fue con Barrio México donde la pegó como goleador. De ahí se lo llevaron las Panteras, no obstante, apenas duró seis meses en Primera. Le tocó bajar de nuevo a Segunda y lejos de desmayar, se sostuvo, hasta que José Giacone le dio la oportunidad que tanto buscaba.

Hoy en día aconseja a los jóvenes que no tienen que trabajar y entrenar, como le tocó a él. Su gran objetivo es aprovechar los años que tenga como futbolista profesional y ayudar a su familia económicamente.

Steven Cárdenas, un luchador

- ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

- Empecé con Sagrada Familia en Linafa, ahí estuve tres años y disputamos una final para ascender, pero perdimos. Fue duro y me golpeó, porque pensaba que se me había ido la oportunidad de llegar a Liga de Ascenso. Sin embargo, me consiguieron una prueba en Aserrí y me quedé ahí, pero se vino el problema que no pagaban y tuve que irme.

”Volví a Linafa con Santa Ana y ascendí con Kenneth Barrantes, pero de nuevo se dieron problemas económicos y no me querían pagar. En ese momento bajé los brazos, me quedé jugando en terceras, hasta que me dieron una oportunidad en Barrio México, donde me ofrecieron trabajo en Sardimar y estar con el equipo. De ahí brinqué a Grecia, volví a Barrio México y posteriormente a Sporting”.

- Debutó en Primera División a los 29 años, tarde para lo que se acostumbra. ¿Pensó que no iba a llegar?

- La verdad, sí llegué a pensar que se me había escapado mi sueño. Cuando quedé goleador de Liga de Ascenso, con Barrio México (2021), Grecia fue el único equipo que se me acercó, pero solo estuve seis meses ahí y no jugué mucho.

”Sinceramente, iba a bajar los brazos después de lo de Grecia, pero me llamaron de nuevo del Barrio, empecé a hacer goles de nuevo y luego me contactó el profesor José Giacone, para llevarme a Sporting. Cuando se dio esto, agarré mucha fuerza y me dije que esta era mi gran oportunidad y debía aprovecharla”.

- ¿En algún momento sintió que su edad era una limitante?

- Nunca me ha limitado la edad. En mi caso, sé lo que me ha costado y tal vez tengo más ganas que otros. Ahorita me siento como un carajillo, como si estuviera empezando este proceso de Primera División. A nivel físico y mental estoy muy bien y quiero aprovechar al máximo esto, ya sean dos años, tres o todos los que vengan.

- Al no darse lo de Grecia y volver a Liga de Ascenso, ¿pensó en tirar la toalla y no intentarlo más en Primera?

- Por un momento sí pensé en no seguir. Estaba en Barrio México, luego de lo de Grecia, pero igual trabajaba y tenía que combinarlo con los entrenamientos. Me sentía muy bajoneado y tenía que lidiar con los típicos comentarios de que: no pegó, es jugador de Segunda y no sirvió.

”Bajé un poco los brazos, pero cuando Sporting me llamó, me volvió el alma al cuerpo. Los dos primeros torneos con este club jugué poco, pero seguí trabajando y ahora estoy en uno de los momentos más dulces de mi carrera”.

- ¿Mentalmente, cuánto le afectó no lograrlo con Grecia y tener que regresar a Segunda?

- Fue muy difícil. Recuerdo que en mis primeros partidos en el regreso a Barrio México perdí la confianza, no hacía goles y aunque jugaba, no era lo mismo. Sentía un peso distinto, pero llegó un momento en el que hablé con mi esposa, le pedí a Dios que me diera de nuevo una oportunidad más y le dije a Él que iba a trabajar por esa opción.

Steven Cárdenas tiene 58 partidos en la Primera División, 25 de ellos de titular. Con Sporting FC vive su momento más dulce. (Sporting FC)

La vida de Steven Cárdenas antes de la Primera División

- ¿A qué se dedicaba cuando estuvo en Linafa y Liga de Ascenso?

- Trabajé en imprenta, en la parte de litografía. Desde los 17 años mi padrastro me inculcó eso y aprendí la profesión. De los 17 a los 28 estuve trabajando en eso y ya cuando llegué a Barrio México me ofrecieron el trabajo en Sardimar y jugar al mismo tiempo.

”Nunca saqué algún título relacionado con la litografía. En mi adolescencia estuve en un internado, pero llegué hasta noveno, no terminé el colegio. Luego empecé con la litografía, manejaba una máquina y de ahí fui adquiriendo experiencia y creciendo”.

- ¿Qué valor le da hoy en día a dedicarse exclusivamente al fútbol y vivir de esta profesión?

- Le doy demasiado valor a la realidad que tengo hoy en día. Lo estoy aprovechando al máximo, porque desde los 13 años trabajo. A los jóvenes que suben de categorías inferiores les digo que aprovechen lo que tienen, porque algunos con 18 años o menos ya tienen un contrato y no tienen que trabajar.

”Uno pasó por ese reto de madrugar, entrenar y luego ir a trabajar. Esta oportunidad que tengo es increíble y la trato de aprovechar. Uno busca escalar, ayudar a la familia económicamente y disfrutar”.

- ¿Qué le diría a esos futbolistas de 27 años o más que están en Segunda o Linafa y piensan que ya no van a llegar?

- Les diría que no bajen los brazos. Si son buenos jugadores, alguien los va a ver y les va a dar la oportunidad, porque puedo dar fe que pasa. Además, les diría que se cuiden, porque a mí me pasó factura el peso y me costó.

El presente goleador de Steven Cárdenas

- ¿Cómo toma este momento de su carrera?

- Estoy en el momento más dulce de mi carrera. Tuve buenos pasajes en Liga de Ascenso, fui goleador en esa categoría, pero el sueño era llegar a Primera División y anotar muchos goles. El trabajo día a día me ha ayudado mucho a conseguirlo. La confianza que me dan el cuerpo técnico y los compañeros es clave para mí y sin ellos no estaría pasando todo esto.

- Ya le anotó a Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés. ¿Qué siente al ver estos datos?

- Cuando a uno le cuesta, le da más valor a todo. Me puse la meta de anotar un gol por partido, se lo dije a mi esposa y he ido visualizando objetivos. Nunca le había anotado a Herediano y lo hice, luego me propuse hacérselo a Saprissa y lo conseguí y ahora se me dio contra Alajuelense.

- ¿Se visualizaba peleando por el goleo con figuras como Marcel Hernández o Johan Venegas?

- La verdad que no. No me veía ahí peleando el goleo, porque siempre suelen estar en esa lista los jugadores de los cuatro grandes. Ellos juegan en equipos que generan más opciones de gol y estos futbolistas tienen más chances, pero a uno tal vez le quedan una o dos por partido y hay que aprovechar.

”Es muy importante para mí saber que estoy peleando el goleo y que no estoy en un equipo tradicional”.

- ¿A qué apunta en este torneo y en lo que le quede de carrera?

- Me encantaría llegar en algún momento a la Selección y salir del país. Cualquier jugador que está en la Primera División sueña con esto y el que no lo hace, está muerto. A uno se le eriza la piel cuando va a ver un partido de la Selección y se pone una de esas camisetas que se compran en la calle.