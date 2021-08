Ángel Catalina, gerente de Saprissa: ‘Ni Mauricio ni yo pensamos que la plantilla tiene déficits’

La lista de fichajes en el Saprissa ya va por seis y mientras el mercado siga abierto, el anuncio de otra incorporación es una posibilidad.

Ese es el mensaje dado por el gerente deportivo del club, Ángel Catalina, y este jueves lo repitió, durante la presentación oficial de las más recientes contrataciones: los jóvenes Julen Cordero (20) y Carlos Villegas (22).

Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, previo al partido de Saprissa ante Pérez Zeledón, el pasado 30 de julio. (Rafael Pacheco Granados)

Los delanteros se agregan al arquero Kevin Chamorro, el defensa Kevin Espinoza y los atacantes Jossimar Pemberton y David Ramírez.

Esos movimientos son una clara muestra de la necesidad de delantero que percibió el club en el torneo anterior, cuando tuvo a Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair lesionados al mismo tiempo.

Por ahora es incierto si la S busca reforzar en alguna otra zona del campo en específico.

El gerente morado, Ángel Catalina, evita responder esa pregunta y tampoco da pistas de si busca un foráneo, cuando aún tiene disponible una plaza de extranjero.

Pese a ello, el pensamiento en la institución es que el equipo está fuerte en cada línea y cualquier movimiento no sería por considerar que hay debilidades.

Ven prácticamente todas las posiciones e incluso con dos jugadores por puesto.

“Estamos abiertos a que se pueda incorporar algún jugador, pero no para paliar un déficit que tenemos, porque consideramos que no tenemos, sino a lo mejor sería para dotar al equipo de algo diferente, de matices más bien.

“Ni Mauricio ni yo pensamos que la plantilla tiene déficits, siempre es mejorable, pero la plantilla es lo suficientemente competitiva para aspirar a competiciones que tenemos por delante”, expresó el español este jueves.

Ahora el Saprissa luce un equipo mucho más robusto en comparación con el del Clausura 2021.

Eso es fácil de identificar, aunque una parte de la afición ha dejado claro su deseo de ver más figuras o al menos de “mayor peso”.

La mayoría de los nombres no son los llamados “bombazos”. Catalina comparte que no tienen esa etiqueta.

Días atrás el gerente le explicó a La Nación cuál era su posición sobre los llamados fichajes mediáticos.

“Para mí sí son bombazos los jugadores que han venido, porque son los jugadores que entendíamos que debían venir, que nos daban lo que nosotros pensamos que podía faltarle al equipo. Entiendo a la afición o la prensa, que les gustan los nombres, los fichajes muy mediáticos, pero esos fichajes que al inicio ilusionan no siempre se traducen en rendimiento”.

Desde su posición, todas las llegadas hacen al equipo más competitivo.

“Entiendo el morbo pero yo pongo foco en lo que tengo que hacer, más allá que puedan ser nombres que agraden o no. Lo he vivido anteriormente, algunos jugadores de entrada no son bien recibidos o mediáticos y luego el rendimiento es grande, ojalá se produzca eso aquí”.

Catalina sabe que hasta el 21 de setiembre, último día para inscribir jugadores, las preguntas seguirán, no solo de la prensa, sino también de la afición.

Ya lo ha vivido, desde su llegada al país notó la pasión de los morados en cada momento. Cada vez que alguna persona lo reconoce, le consultan sobre el equipo.

“Por la dimensión de Saprissa, por todos los medios que cubren, a partir del día de mi presentación te conocen. A veces me preguntan si me abruma, pero no, es una alegría que la gente te pregunte, porque ves la pasión e interés”.