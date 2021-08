El reto de Mauricio Wright: hallar la combinación perfecta entre dosificar veteranos y consolidar jóvenes

Buscar el título de campeón lleva consigo otros retos para el Deportivo Saprissa, sobre todo para el técnico Mauricio Wright, quien desde las primeras fechas puso como prioridad uno de ellos: rotar jugadores sin sufrir consecuencias.

Orlando Sinclair no es promesa, pero sí un jugador joven que vuelve a buscar su consolidación en el equipo morado. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

En el equipo morado aún es evidente la necesidad de algunas figuras, principalmente Mariano Torres y Christian Bolaños, seguidos de Michael Barrantes, Daniel Colindres y Ricardo Blanco.

Se han convertido en parte de esa columna vertebral y, con excepción del lateral, todos superan los 35 años.

La edad se convierte en un tema importante cuando el campeonato se juega de forma frenética, con partidos cada tres días, o incluso dos, como le sucedió al Monstruo en los enfrentamientos ante Herediano y Guadalupe.

La pretemporada le dijo a Wright que estos futbolistas tienen las condiciones físicas para afrontar el trajín, pero la lógica también lo hace cuidarlos.

Al mismo tiempo, cuando la rotación es inevitable, aparecen más oportunidades para los jóvenes. Es ahí donde el estratega y sus asistentes intentan hallar la combinación perfecta entre experiencia y juventud.

No debería notarse cuando faltan los titulares, asegura Wright. Ese es el deseo de cualquier entrenador, pero a la S le requerirá más trabajo.

“Las rotaciones hasta donde sea posible las tenemos que hacer. Estamos en esa búsqueda, que sale uno y entra otro y que el equipo no lo resienta”, mencionó tras el empate contra Guadalupe, juego en que sí se notó las ausencias de algunas figuras.

Ni Bolaños ni Torres fueron convocados, mientras Blanco empezó como suplente, aunque debió ingresar tras el descanso por la obligación de reacción de su equipo.

“Estamos en eso, tratando de darle a Ricardo el tiempo prudente para no desgastarlo porque saben la carga de partidos que hemos tenido y debemos recurrir a los jugadores que tenemos”.

En su lugar estaba Jordy Evans, quien ha gozado de minutos con el primer equipo incluso antes de la llegada de Wright. Eso sí, al joven de 19 años aún le falta mucho camino para convencer a los morados.

En el costado izquierdo también estuvo Mathew Bolaños, que sustituyó a Wálter Cortés, otra de las promesas que Saprissa intenta consolidar.

Para el técnico tibaseño la aparición de estos futbolistas va más allá de cumplir con la regla sub-21, la cual probablemente superarán sin problema, y más bien es tener la capacidad para sustituir a los estelares.

“Siempre he dicho que la norma de minutos no debería ni de existir, los jóvenes deberían levantar la mano y decir aquí estoy presente y no como norma, sino como un deseo de ellos, no solo en Saprissa, en el fútbol nacional. Me gusta poner jugadores no por minutos, sino por sus condiciones. Tenemos una variedad de jóvenes que ojalá levanten la mano y consoliden el puesto”, aseveró.

El mensaje fue claro apenas terminado el duelo en Goicoechea, si Saprissa “pretende tener profundidad, los que aparecen se deben mostrar y no simplemente pensar que solo con los habituales podemos sentirnos seguros”.

El sábado, cuando reciba a Jicaral, el once será diferente, probablemente llegará el turno de Barrantes de estar en banca o fuera de convocatoria.

Desde la cantera cuenta con opciones en delantera (Warren Madrigal y Tristan Demetrius), por las bandas (Evans, Bolaños y Cortés) y medio campo (Jedwin Lester). Además, en la portería ahora se suma una carta joven pero de experiencia como Kevin Chamorro.