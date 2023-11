Andrés Carevic, técnico de Alajuelense: ‘No merecíamos la derrota (ante Saprissa)’

-¿Cuál es su análisis de la derrota ante Saprissa?

-Jugamos de igual a igual. No merecíamos la derrota, felicito a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron.

-¿Por qué Aarón Suárez no estuvo ni en el banquillo?

-No hablaré sobre la parte individual, sino del equipo en conjunto. Tenemos a Aarón Suárez, Guillermo Villalobos, Leo Menjivar y había que tomar decisiones. Se tomaron esas decisiones para completar los 18 jugadores y listo.

-¿Siente que ya perdió el liderato?

-Vamos a luchar hasta el final. Estamos compitiendo en tres frentes. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Seguiremos trabajando duro y evaluando quién está en mejor forma. Si las matemáticas lo permiten, lucharemos, de lo contrario, seguiremos buscando alternativas.

-¿Qué opina de la expulsión de Alexis Gamboa?

-No estoy de acuerdo con la decisión tomada, pero así es el fútbol. A partir de ahora, tenemos jugadores que pueden ocupar esa posición y jugará el que esté en mejor forma.

-¿A qué se debió la ausencia de Alex López?

-Siempre buscamos lo mejor, especialmente considerando que estamos jugando cada tres días. Tomamos la mejor decisión y creo que hicimos un partido muy parejo. Propusimos y tuvimos oportunidades de gol, pero quiero felicitar a nuestros jugadores por su esfuerzo.

-¿Siente que están perdonando en el último cuarto de cancha?

-Tuvimos oportunidades y no las concretamos, a veces eso sucede. Pero en general, hicimos un partido muy parejo. Nos plantamos bien, no dieron muchas oportunidades, pero aprovecharon una. Felicito el esfuerzo realizado.

-¿No siente que están acumulando muchas expulsiones?

-Siempre se juega a alta intensidad, es fútbol. Como repito, no estoy de acuerdo con la expulsión. Pero los futbolistas han estado jugando bien y estas son circunstancias que pueden ocurrir. Hemos tenido pocas expulsiones, pero estas cosas suceden.

-¿Le está costando ganar en el Ricardo Saprissa?

-Hemos ganado los últimos tres partidos en casa y ellos los tres aquí. Hay que venir a proponer, tener personalidad. Cada equipo debe ser fuerte en su estadio, y nosotros debemos valorar los detalles para poder venir aquí y ganar. Debemos ser más determinantes y jugar con la personalidad que siempre tenemos.

-Se pensaba que Saprissa venía ‘bajoneado’...

-Nunca dijimos que venían bajoneados. Sabíamos que sería un partido difícil, que tendríamos que jugar con intensidad y buen fútbol. Siempre buscamos tener el balón, ahora debemos tratar de ser determinantes.

-¿Qué le faltó a la Liga para obtener un resultado positivo?

-El partido fue muy parejo, tuvimos tres o cuatro oportunidades claras. Al final, no fuimos determinantes, pero creo que eso puede suceder. Lo importante es que nuestro equipo siempre propone y normalmente concretamos. Lamentablemente, hoy no pudimos hacerlo. Este partido no era fácil, buscamos los detalles para marcar la diferencia, pero ahora tendremos que buscar mayor intensidad para lo que viene, que será lo más importante.