Andrés Carevic, técnico de Alajuelense: ‘Ahora el torneo nacional es el prioritario’

Liga Deportiva Alajuelense se dejó los tres puntos en un partido al que le faltó brillo en el arranque del Torneo de Clausura 2024, pero al final de cuentas, lo que más resaltan los rojinegros es que ganaron 1-0 contra Sporting.

Después del juego, definido con penal ejecutado por Joel Campbell, el técnico Andrés Carevic atendió a los medios de comunicación durante dieciséis minutos y habló de esos cambios que está mostrando la Liga en su funcionamiento.

- ¿Por qué decidió cambiar su esquema táctico?

Yo no me baso en sistemas, sino me baso en referencias de juego. Nosotros pensamos que ahora con Jonathan Moya, que tenemos un hombre de área, podríamos tener a más jugadores de buen pie dentro de la cancha. De igual manera, a veces Celso Borges se suma un poco más a mitad de la cancha, que lo ha hecho siempre así.

“Nosotros con línea de cuatro también tenemos a veces el contención que sale de un costado. Creo que no habría mucha variabilidad en nuestra referencia de juego. Nos da una flexibilidad para que el equipo pueda tener algunas alternativas.

“Hicimos un gran partido, creo que Sporting no nos pateó un tiro a marco. Manejamos el partido, ganamos 1-0, sí, pero creamos más situaciones de gol y la verdad muy satisfecho con el funcionamiento del equipo; agradecer el gran esfuerzo. Es la primera fecha del campeonato, con poco tiempo de preparación también y es importante empezar ganando”.

- La Liga está buscando un delantero. ¿Cuánto tiempo necesita para que se concrete el fichaje? ¿Qué perfil busca?

- Lo que puedo decir es que hasta el 31 de enero está abierto el libro de pases y si para el club hay alguna situación de un jugador que sea satisfactorio e importante para integrarse al plantel, en cualquiera de las líneas, seguramente lo vamos a tomar.

- En este semestre solo hay un torneo, el campeonato nacional, y se verá hasta dónde puedan avanzar en Concacaf. ¿Cómo manejará las famosas rotaciones? ¿Habrá un once más estable?

- Siempre valoramos lo mejor para el equipo. Jugamos el torneo y Concacaf y yo valoro el día a día de trabajo y la estrategia de juego. Es algo que hoy no puedo responder. Puede ser que juegue el mismo once, puede ser que haya una modificación, dos o tres. Se sabe que hay una competitividad interna en el club. Hay menos partidos que en el torneo pasado, pero al final de cuentas hay que ganarse un lugar en el día a día de trabajo.

- Según el reporte de asistencia, en el Estadio Nacional hubo 10.000 personas y en algún momento en el primer tiempo la gente empezó a desesperarse, probablemente porque no llegaba el gol ¿Siente presión?

- No sabía que vinieron 10.000 personas siendo la primera fecha, porque mucha gente está de vacaciones, pero muy agradecido por ese apoyo. No sentí adentro esa sensación, al contrario, es importante que hayan venido a vernos y a apoyarnos.

“Lo tomamos como en todos los torneos, siempre este club tiene la obligación de pelear siempre arriba, de pelear por campeonatos. Es importante que ganamos dos en el semestre anterior y ahora en este semestre tenemos dos por jugar. Haremos nuestro mayor esfuerzo para ser competitivos y pelear el campeonato”.

- ¿Renovar por seis meses es una decisión suya? ¿Por qué solo seis meses?

- Fue de común acuerdo, tanto la directiva y en lo personal, creo que era lo indicado y por eso se tomó esa decisión.

- ¿Esperaba ver otra clase de fútbol del equipo que planteó?

- Siempre los inicios de torneo son complicados, más cuando hay poco tiempo de trabajo y la verdad, satisfecho. Tuvimos el control del juego, un poco imprecisos en algunas situaciones, pero es normal en un inicio de campeonato.

“Nosotros trabajamos fuerte independientemente de que la primera jornada la teníamos viernes. Llegamos, hicimos dobles sesiones, trabajando duro a marchas forzadas, porque sabíamos que teníamos poco tiempo para preparar este partido.

“Llegamos forzados a este partido, porque nos queda todo el semestre por delante. Hay más semanas completas. Agradecido con el esfuerzo y creo que hicimos un gran partido. Tuvimos el control del partido, salvo alguna situación al final.

- ¿El cambio de sistema táctico se debe a algo en específico?

- No me baso en sistemas, sino en referencias de juego. No nos cambia mucho las referencias del juego. Hay estrategias de juego, que puedo construir el juego de una manera, atacar y finalizar de otra. Eso nos da algunas alternativas para tener mayores jugadores de buen pie en la cancha. El equipo, al tener poco tiempo, lo asimiló muy bien y eso es importante.

- ¿Dimensionan en el equipo el malestar del aficionado y la presión de ganar el campeonato?

- Sabemos que todos los campeonatos que se jueguen hay que ganarlos. Trabajamos duro siempre para poder ser competitivos, pelear arriba y ganar campeonatos. Ganamos dos y a lo mejor no le dieron el valor que se le tiene que dar; minimizan algunas cosas.

“Pero nosotros le damos mucho valor a lo que conseguimos, al trabajo duro que hicimos y empezamos un semestre con objetivos nuevos, retos nuevos. Y ahora el torneo nacional es el prioritario, porque es un solo torneo el que se juega más Concacaf”.

- ¿Cómo le ha ido trabajando con las nuevas incorporaciones?

- Como todo, lleva un proceso. En poco tiempo de trabajo se insertaron, algunos vienen de otro país, entonces la verdad que trabajando a marchas forzadas, pero bien. Van en el proceso que pensamos y yo creo que a medida que vayan pasando los partidos y en el día a día de trabajo se irán incorporando, como siempre lo hemos hecho. Tenemos un buen grupo, se incorporaron bien y eso es importante para ellos y para nosotros.

- ¿Está complacido con los fichajes?

- Estamos bien, tenemos dos por línea como siempre pretendemos, más algunos chicos de nuestra cantera como Esteban Cruz, que está con el primer equipo peleando un lugar. Estamos contentos y tenemos hasta el 31 de enero. Si surge alguna posibilidad de poder incorporar y es beneficioso, lo haremos.

- El aficionado se va un poco molesto porque argumentan que usted dura mucho en hacer cambios. ¿Eso le cuesta para oxigenar el equipo?

- Es la opinión de la gente, pero al final de cuentas, si vemos estadísticas, tenemos una gran cantidad de partidos ganados y los cambios nosotros los hacemos cuando pensamos que son necesarios en lo que estamos viendo para poder mejorar el equipo. Hay opiniones y son respetables, pero nosotros siempre vamos a tomar la mejor decisión para que el equipo tenga un mejor funcionamiento y gane, que es lo más importante.

- ¿La Liga se siente más cómoda contra un equipo que no se le encierre, sino que le juegue de tú a tú?

- Siempre hay que valorar los partidos, las estrategias como se presentan. A veces se presentan partidos cerrados, como esta vez, y trabajamos para romper bloques bajos con nuestra gente. Siempre valoramos cómo se presenta el partido y creo que el equipo está apto para tratar de jugar cuando hay bloques bajos y cuando es de tú a tú.

- ¿Hay oportunidad para los jóvenes de la cantera?

- Siempre, es el proyecto de la institución. Tenemos muchos jugando y otros entrenando en pretemporada, siempre los vamos a ver, tanto en la U-21, como en la U-19, que son los más próximos, trabajando con ellos abajo y en pretemporada. Cuando tenemos oportunidad, los incorporamos cuando trabajan bien y se ganan un lugar.