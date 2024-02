Andrés Carevic sabe que Alajuelense no puede dar pasos en falso: ‘Entiendo y comprendo a la gente’

Liga Deportiva Alajuelense marcha hoy líder del Torneo de Clausura 2024 con trece puntos en seis presentaciones y eso se traduce en un rendimiento del 72,22%, pero el León no tiene permitido dar pasos en falso. Lo sabe Andrés Carevic y lo reconocen los mismos jugadores.

Ese alto nivel de presión obedece al déficit que arrastra la Liga en cuanto a la obtención de títulos nacionales, ese cetro que se le niega una y otra vez y que ya colmó la paciencia de más de uno.

Si bien es cierto, en los equipos grandes siempre hay presión, la noche del 8 de febrero en el Estadio Alejandro Morera Soto se experimentó una tensión muy fuerte en las gradas, no tanto porque Alajuelense no encontraba la brújula para llegar la gol, sino que los goles del Puerto exasperaron a más de uno.

Cuando se acabó el primer tiempo, Puntarenas tenía la ventaja de 0-1 con el tanto de Doryan Rodríguez. Eso irritó al liguismo en vista de que está la percepción de que los jugadores que Andrés Carevic dejó en la suplencia perfectamente podían ser titulares y que varios de los que fueron de la partida, pudieron iniciar como suplentes.

Si bien es cierto, los aficionados ni los medios de comunicación pueden observar las prácticas, en los partidos queda muy marcada esa impresión, de que están mejor quienes no son de arranque.

Al liguismo no le gustaba lo que veía. Unos temían lo peor, otros le daban el beneficio de la duda pensando en que las respuestas que no se hallaron de arranque pudiesen estar en el banquillo.

Pero lo cierto es que al finalizar el primer tiempo, hubo silbatina y nuevamente gritaron el ‘Fuera Carevic’ que se escuchó a una sola por primera vez tras la derrota contra Cartaginés.

La diferencia radicó en que esta vez se dio cuando los protagonistas se marchaban al descanso. Los encargados de la animación en el estadio optaron por subir la música a todo volumen para contrarrestar ese ambiente de tensión.

¿Cómo asimila eso Andrés Carevic? “Siempre voy a respetar las opiniones, acá lo que yo tengo que hacer con mi staff, cuerpo técnico y jugadores es trabajar, tratar de que mi equipo juegue bien y gane, como ganamos. Entonces, es lógico, entiendo y comprendo a la gente, pero nosotros seguimos trabajando”, respondió el técnico de Alajuelense.

El argentino manifestó que a pesar de que tienen un partido más, son los líderes del campeonato, con más del 70% de efectividad en este arranque del torneo, y que para ellos, eso es muy valioso.

“Seguimos trabajando fuerte, seguimos trabajando duro y claro que podemos mejorar. Eso es muy bueno, que tengamos todavía margen de mejora y seguiremos por esta línea. Ahora a recuperar, tenemos un partido duro con Grecia en su casa. Así que seguiremos trabajando duro para poder continuar arriba”, destacó Andrés Carevic.

Carlos Mora consiguió el 1-1 en el minuto 52. Dos minutos después, Rashir Parkins logró que el Puerto otra vez se pusiera en ventaja. Es decir, la Liga ni siquiera tuvo chance de festejar en ese instante.

Con todo el equipo volcado al ataque, Alajuelense gestó la remontada, una victoria de 3-2 en la ‘Ligahora’ que se concretó con dos cabezazos de Fernando Lesme en los minutos 88 y 90+1.

- ¿Siente que la forma en la que ganó Alajuelense es fundamental para la parte anímica y emocional del camerino por el cierre del partido?

- Si nosotros generamos muchísimas opciones, tuvimos casi el 70% de la posesión y ganamos el partido, creo que además del carácter de venir de atrás y ganar, lo hicimos con fútbol, porque generamos muchísimas opciones de gol. Creo que fueron entre 17 y 20 opciones de gol. Entonces, eso quiere decir que fuimos superiores al rival.

“Gracias a Dios ganamos el partido al final, pero lo ganamos. Creo que era más meritorio haber concretado antes, pero bueno, llegamos hasta el final y obtuvimos los tres puntos que son muy importantes para nosotros”.

- De los jugadores que fueron suplentes, la mayoría son refuerzos y en los seis partidos disputados, solamente uno ha tenido oportunidad como titular. ¿Le han demostrado poco o cuáles son las razones para que ellos no tengan ese protagonismo de inicio?

- Muy contento, la verdad que nosotros hacemos la estrategia del partido y les tocó entrar. Somos un equipo y ellos fueron parte de esta remontada y felicitarlos a los que entraron, a los que jugaron, a los que no jugaron porque siguen trabajando duro. Así que vamos a seguir por esa línea y a medida que van pasando los partidos, seguramente les va a tocar arrancar o entrar nuevamente, pero están tenidos siempre en cuenta.

- ¿Cómo tomó las palabras de Gustavo Alfaro sobre Joel Cambpell, con eso de que estaba triste y lo vio contrariado? Además, luego del partido de la Selección puso en duda el aspecto físico de Joel.

- Nosotros siempre respetamos las opiniones, siempre estamos acá trabajando fuerte para apoyar a la Selección y creo que no tengo nada que contestar, sino simplemente seguir trabajando duro, preparar a los jugadores, que tenemos seleccionados ticos y de otros países. Al final de cuentas, lo que nos queda a nosotros es trabajar, entregar a los mejores jugadores cuando les toque ir y apoyar a la Selección.

- ¿Cómo hacer para no sufrir, porque el equipo se ve bien línea por línea? Si les hacen un gol, ahí empieza esa desesperación. ¿Cómo hacer para que el equipo sea más fluido y no sufrir como sufrieron contra Puntarenas hasta el final?

- Creo que Puntarenas fue muy contundente, porque tuvieron tres opciones de gol y metieron dos. Nosotros tenemos un área de mejora en la contundencia, lo sabemos, pero lo importante es que el equipo genere. Y es tratar de ser más equilibrados, de que no nos generen y el generar ser más contundentes. Lo valoro por ese lado y estamos acá para seguir trabajando fuerte.

- ¿Qué significa el terminar jugando con seis jugadores de perfil ofensivo? ¿Alguna vez le había tocado eso?

- El partido se dio para poner muchos jugadores ofensivos en cancha y la verdad que hicieron un gran esfuerzo a la defensiva, que no es su parte habitual y lo hicieron bien. Ofensivamente también, porque tuvimos siempre encima para poder ganar el partido, hicimos todo el esfuerzo, generamos el fútbol y nos dio resultado para ganar.

- ¿Cuánta frustración o cómo califica ese hecho de que generan muchas opciones y el gol no cae? ¿Qué se le dice al jugador en un partido así, en el que las cosas salieron hasta el final?

- Es fútbol, es un juego, todo puede pasar. Podemos tener opciones y no poder concretarlas, pero es un tema de que en el último tramo, a la hora de la resolución, tener un poco más de calma para ser más certeros, más contundentes a la hora de poder definir, pero estamos muy contentos de tantas opciones que generamos.

“Sería muy difícil hablar de que no tengamos opciones de gol, eso sería un poco preocupante, pero la verdad que las tenemos y seguramente, con el correr de los partidos pensamos que podemos ser más efectivos.

“Se trabaja integral en definición, pero hay que buscar un equilibrio, tratar de defender mejor, que no nos puedan concretar y tratar de ser más contundentes a la hora de resolver”.

- ¿Qué le pareció el debut de Manjrekar James? ¿Le falta acoplarse con el equipo en cuanto a comunicación?

- Es lógico, porque llevaba tiempo y no tenía actividad, pero sabemos la capacidad de él como de todos los compañeros y hay que seguir trabajando con él y con todo el equipo. Lo importante es que ya participó, que ya lo tenemos para tomarlo en cuenta y seguir trabajando e ir adelante como siempre.

- ¿Qué le hace falta a Anthony Hernández para ser titular?

- Anthony está trabajando muy bien, está aprovechando los minutos y seguramente ya le tocará la oportunidad de iniciar. Acá todo el mundo trabaja para ganarse un lugar y él está trabajando muy bien, como todos los compañeros. No soy muy individualista y la pregunta va muy directa, pero la verdad que en estos diez días el equipo también trabajó muy fuerte. Va a trabajar como lo viene haciendo y trato de ser justo y darle la oportunidad que se gane en el día a día y cada vez que le toque jugar.

- ¿Qué opina del arbitraje?

- Del arbitraje no tengo nada que decir.

- Se sabe que para este campeonato usted está intentando un nuevo sistema para afrontar los partidos tanto en casa como de visita, pero se ve que al equipo le cuesta. ¿Cuál es su proyección sobre cuándo se verá a una Liga con la idea clara, porque se ve que están sufriendo un poco y en el segundo tiempo salieron con una formación diferente?

- Jugamos el mismo sistema, que yo no hablo de sistemas, pero no hicimos cambio de sistemas en ningún momento. Creo que la variabilidad para jugar de un sistema a otro, yo me baso en referencias de juego. Nosotros tenemos un área de mejora en esa parte, pero no sé a qué se refiere.

“Fuimos muy superiores al rival, de que metimos los goles al final, sí, pero habíamos generado muchísimas opciones más y podíamos haber ido en el marcador arriba antes, se dio hasta el final, pero yo lo que valoro es el carácter, el juego, el no bajar los brazos y haber ganado el partido.

“Esto nos permite estar en la punta del campeonato. Claro que hay un área de mejora y eso es bueno para nosotros, porque no tenemos todavía el techo del equipo, así que vamos en la sexta fecha y seguimos adelante”.

- ¿Qué opinión le merece que el Deportivo Saprissa gana al final del partido y todos dicen que es la ‘Saprihora’ y la Liga Deportiva Alajuelense gana al final del partido y se dice que gana sufriendo?

- Son opiniones, pero creo que es algo cierto, que a veces nosotros nos dan un poquito más en crítica, pero al final de cuentas no me puedo basar en ese tema. Nosotros tenemos que seguir trabajando, que valoren nuestro trabajo, que valoren el esfuerzo que hace nuestro equipo de estar siempre peleando arriba.

“Como ahora pasó también, que somos los únicos en diez años que ganamos en Estelí y perdió el campeón de la liga mexicana en Estelí y nadie dijo nada.

“Le tenemos que dar un poco de valor a la institución, no a mí, ni a los jugadores, sino a la institución Liga Deportiva Alajuelense, de que ha conseguido cosas importantes y no se le ha dado el valor que muchas veces se le tiene que dar. Pero bueno, nosotros como siempre, es tratar de seguir trabajando duro, tratar de pelear siempre arriba, tratar de que el equipo juegue bien y gane”.



