Andrés Carevic considera que tratan de desestabilizar a Alajuelense

Alajuelense apenas sumó nueve de los 24 puntos de la segunda vuelta del Torneo de Clausura 2023 y aunque sigue en el segundo lugar, llegar al primer puesto parece misión imposible. El empate 0 a 0 ante Grecia fue otro golpe para los erizos.

Pese a este presente, el técnico Andrés Carevic considera que solo les falta definición y no todo está mal, pero considera que tratan de desestabilizar a la Liga.

- ¿Cómo fue esta semana y cómo está de salud?

- De salud bien, nada preocupante. Solo fue una infección en la garganta y nada más.

- ¿Cuál es la valoración que se debe hacer de un Alajuelense que solo sumó cinco de los últimos 15 puntos?

- La valoración que hacemos es que estamos haciendo buenos partidos, el equipo tiene buen funcionamiento y juega bien, pero sabemos que debemos ser más contundentes. Generamos muchas opciones y no podemos concretar. Estamos trabajando y lo más importante es clasificar, así que mientras tengamos la posibilidad de estar entre los cuatro, ese es el primer objetivo, y luego valoraremos lo que venga.

- ¿Qué le ha dicho la dirigencia sobre el rendimiento en esta segunda vuelta, le llamaron la atención?

- No, para nada (hubo un llamado de atención). Tenemos el apoyo total de la directiva. Entiendo el enojo de la gente y comprendo muchas cosas, pero hoy en día somos el segundo lugar del campeonato. No sé si es que están queriendo desestabilizar a nuestro equipo, como suele pasar. Es importante entrar más alerta y no puedo decir nada hasta estar clasificado.

El técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, se mostró muy preocupado y molesto por los fallos en definición de su equipo ante Grecia, en la fecha 19 del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿La definición es el único factor para ver este rendimiento de Alajuelense?

- No, pero es parte de. La contundencia es un porcentaje importante de no poder sacar los resultados, porque a nivel de funcionamiento y de cada partido, nuestro equipo ha sido superior al rival. El tema es que no lo podemos reflejar en el resultado.

”No es para alarmarse el tema de que no hemos tenido resultados. Sí estamos ocupados por la contundencia, pero hemos mejorado en defensa y nos crean menos opciones de gol; ahora toca complementarlo con ser más contundentes. Esperamos estar entre los cuatro y una vez nos metamos, ojalá se nos abra el arco”.

- ¿Quiénes tratan de desestabilizarlos, a qué se refiere?

- Lo digo porque en ocasiones ustedes (prensa) y mucha gente valoran solo el resultado y eso hace parecer que el equipo hace todo mal. Ya me pasó antes, que íbamos de líderes con mucha ventaja y había muchas cuestiones en estas instancias. No está todo mal, valoramos muchas cosas positivas y trataremos de lo que se ve en la cancha, se refleje en el resultado.

- ¿Cómo hacer para que su equipo no se frustre con lo que le pasa?

- Es un tema importante. Es algo mental y hay que ser determinante y contundente en este cierre de torneo. Es una cuestión global del equipo y es que con más alto porcentaje de efectividad, no se habrían dado estos resultados. Sin embargo, esto es fútbol.

- ¿A qué atribuye un cambio tan drástico de la primera a la segunda vuelta?

- Es un poco de todo, esto es fútbol. Hemos tenido buenos partidos y buenos funcionamientos, pero nos falta esa efectividad y hasta fortuna, porque hasta pegamos varios balones en los palos y no concretamos.

- ¿Prestará jugadores para el microciclo de la Selección de la próxima semana?

- No me toca a mí, es un tema institucional. Seguramente no es solo un tema de la Liga, sino de todos los equipos que estamos peleando. Siempre se apoya a la Selección y si hay alguna decisión, ya la tomarán los presidentes de los equipos.