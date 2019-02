Me toca asumir un club en primer lugar y sé que tengo buenos excompañeros que me van a arropar. La verdad me sorprendió un poco lo de Wálter, porque fue en cuestión de dos horas que se decidió que iba al Saprissa. Los otros dos socios tomaron la decisión de decirme que el equipo no se le podía dar a cualquiera. Nos ha costado mucho este proceso y consolidar una idea. Me dijeron que el que estaba más metido en el equipo era yo y me iban a respaldar en toda mi gestión.