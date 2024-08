Alexandre Guimaraes y David Guzmán detonan críticas durísimas; Luis Marín responde con la verdad

“No es una cancha de fútbol, menos mal que no hubo ningún lesionado. A nosotros nos costó entender cómo era el juego que teníamos que hacer, debido a que la pelota siempre está muy viva. Después se va al fútbol internacional y se dice que no tenemos intensidad y eso se logra cuando hay canchas buenas”, expresó Alexandre Guimaraes luego del empate 0-0 entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico rojinegro hizo una crítica muy fuerte al estado de ese campo sintético, en el que la cancha ya está muy gastada. Él entiende que todo juega, inclusive tratar de sacar ventaja de eso, pero insiste en que poco favor se le hace al fútbol.

“Otros tendrán que venir acá y estoy casi seguro de que la calidad del juego de los otros equipos que les toca venir también será bastante deficiente”, recalcó.

Las palabras del entrenador de la Liga tuvieron réplica inclusive al acabarse el partido entre Saprissa y Cartaginés, porque David Guzmán hizo eco de lo dicho por Alexandre Guimaraes y hasta le dio la razón al considerar que “este tipo de canchas no deben de existir”, porque “esas cosas al final no hacen al fútbol crecer”.

Leonel Moreira estuvo atinado en el difícil partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Algunos podrían pensar que a Guima se le fue la mano en esa crítica tan directa, pero el mediocampista de Saprissa lo avaló por completo, consideró que el riesgo de lesionarse es mayor en una cancha mala y no se guardó nada.

“Un entrenador de un rival se quejó de una cancha en pésimo estado. Yo creo que ya habían cancelado una cancha que está en pésimo estado también, y entonces eso no da pie para que nosotros juguemos en ese tipo de canchas. A nosotros nos exigen, y es en general en el país, porque la prensa, los jugadores y los directivos tenemos que crecer y no jugar en este tipo de cochinada de cancha, porque no tienen ni césped, lo que tienen es más caucho que césped.

”Eso es muy feo y después viene la exigencia. Más bien, yo felicito mucho a los jugadores que tienen que entrenar todos los días en esas canchas, porque las rodillas resienten, la cadera resiente, los tobillos resienten y ahí vienen muchísimas lesiones. Es muy fácil, porque se opera al jugador, pero no se ve todo lo que uno tiene que hacer extra”, disparó David Guzmán.

La respuesta de Luis Marín

Luis Marín emitió su criterio sobre lo exteriorizado por Alexandre Guimaraes, sin imaginar que varios minutos después, desde el Estadio Ricardo Saprissa, alguien se uniría al cuestionamiento, acuerpando la queja de Guima.

“Claramente, todos sabemos que lo mejor siempre será jugar en cancha natural, en buen estado; eso, lógicamente, el fútbol al más alto nivel se juega en cancha natural en buen estado, y todos sabemos que se juega mejor en canchas en buen estado”, declaró Luis Marín.

El técnico norteño apeló a la sinceridad y dijo que posiblemente su equipo todavía pudiera desarrollar un mejor fútbol del que hace en una gramilla que se encuentre mejor.

“Pero la cancha en sí está como está para los dos, y a pesar de la circunstancia, yo creo que nuestro equipo hace buen fútbol, hace buenas combinaciones, tiene buen volumen de juego y tuvimos catorce tiros a marco, siete directos, tuvimos una posesión de pelota superior al rival, hicimos buenas combinaciones y buen fútbol. A pesar de esa circunstancia del terreno de juego, el equipo lo hizo bien”, indicó Marín.

Aarón Suárez trata de conducir la pelota en la gramilla sintética del Estadio Carlos Ugalde. (Rafael Pacheco Granados)

Lamentó que a su equipo le faltó un poquito de tranquilidad en el pase final, porque no tuvo fineza, aparte de un tapadón de Leonel Moreira y una pelota que pegó en el palo.

“Yo creo que en la cancha se puede jugar, como el equipo lo hace. Que lógicamente todos deseamos tener un mejor césped, pues es lógico, no nos vamos a engañar, pero yo creo que nuestro equipo, a pesar de eso, ha hecho un buen partido, hizo buen fútbol y dio espectáculo”, citó.

Más adelante, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el timonel sancarleño fue enfático en que “la cancha tampoco es que sea un desastre”.

Contó que se le hizo un mantenimiento y que por eso fue aprobada por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Se pudo al menos constatar que todavía tiene de aquí a diciembre esa vida útil donde se podrá jugar bien. Nosotros somos un equipo que, inclusive acá, a pesar de las quejas del terreno de juego, jugamos bien, tenemos buena circulación de la pelota, buenas combinaciones, sacamos la pelota desde atrás.

”Lógicamente, hay que tomar en cuenta esta situación de cómo es el terreno de juego. Tratamos de manejar las cargas de la mejor manera, ir día a día, y hay una costumbre de entrenar aquí todos los días. Eso ayuda un poco para que ellos tengan la adaptación al terreno de juego”, concluyó Luis Marín.

