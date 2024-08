Alexandre Guimaraes sonríe previo al clásico Alajuelense vs. Saprissa: ‘No tengo ninguna duda’

Se acerca el clásico nacional y Alexandre Guimaraes sonríe. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense está muy seguro de lo que quiere para el partido contra Saprissa este domingo 1.° de setiembre, a partir de las 4 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Nosotros llegamos bien, muy convencidos de lo que estamos haciendo, sabemos que también será un partido diferente de acuerdo al último que jugamos (Recopa), pero es que así son todos los partidos. Uno no puede tomar como base el partido anterior, máximo cuando ya hay un tiempo de haber jugado”, expresó Alexandre Guimaraes.

El técnico rojinegro dijo que ellos en este momento deben abocarse en seguir haciendo las cosas bien, porque considera que eso es justo lo que les está dando una seguridad en el juego.

“Estamos con ganas, obviamente. Sabemos que siempre es un partido en el que no solo se disputan tres puntos, sino que se disputa un estar mejor posicionado en la tabla. Estoy casi seguro que habrá un marco lindísimo, con un estadio lleno y eso es algo que los futbolistas esperan para poder dar su mejor versión”, apuntó Guima.

- ¿Qué tan difícil le resultará armar la alineación para este clásico debido a la competencia y a lo que vienen demostrando los jugadores en diferentes puestos?

- No va a ser difícil para mí por lo menos elegir al grupo que comenzará el partido y al grupo que debe estar en el banquillo, porque la gente que también ha estado en el banquillo durante todos estos partidos, nos ha dado un segundo aire a nivel de energía, a nivel de juego importantísimo, para que nosotros podamos cambiar los juegos. Con respecto a quién puede empezar, en este momento yo no tengo ninguna duda.

- ¿Cómo se encuentra Iago Falque, porque el martes salió resentido?

- Iago al igual que otros que salieron bastante resentidos del partido físicamente, todavía tenemos dos sesiones y ahí ya estaremos tomando la decisión. Eso sí, el que vaya a estar, tiene que estar al 100%, obviamente.

- Usted lleva un buen paso por Alajuelense con 18 juegos ganados, ocho empatados y solo uno perdido. ¿Cuánto condimento le pone enfrentar a Saprissa, el único rival que le pudo ganar a usted en la final anterior?

- Desde que yo estoy aquí, contra Saprissa hemos jugado cuatro veces, hemos ganado dos, hemos empatado uno y hemos perdido uno —tres por campeonato nacional y uno en Recopa—. Así que obviamente este es un momento diferente, habrá que confirmar ese momento, jugando como siempre lo hacemos para imponer nuestro juego, y a partir de ahí, intentar ganar, que es lo que queremos.

”Todavía tenemos un partido el sábado 7 de setiembre contra Guanacasteca, que nos podría decir con los puntos que han de jugarse contra Saprissa y contra ellos, nos podrían decir para dónde vamos en lo que falta del campeonato”.

- ¿Qué tan diferente resultaría en lo anímico ganar el clásico?

- Siempre te da un crédito extra, por eso digo que nosotros el domingo tenemos la oportunidad de seguir mostrando lo que hemos querido mostrar desde que se hicieron todas las correcciones del torneo anterior y lo que hemos empezado a mostrar desde el partido que se ganó contra Saprissa en la Recopa.

”Es decir, un grupo compenetrado, convencido, con una resiliencia muy buena y preparado para lo que se venga. A partir de ahí, ya dirá siempre lo que digo yo, el misterio de los partidos, cómo los vamos resolviendo.

- Del martes quedó la percepción de que Anderson Canhoto salió resentido. ¿Pasó algo con él?

- Está igual, bajo supervisión del departamento médico, pero estamos claros de que nadie se quiere perder un partido de estos. Lo que falta de aquí al juego, creo que la gran mayoría, por no decir todos, van a estar listos, de eso no tengo ninguna duda.

- Ya se lleva una cantidad de partidos. ¿Qué tan satisfecho está con las combinaciones y asociaciones que se hacen en media cancha para nutrir a los extremos y delanteros más allá de los nombres propios que coloca en el once titular?

- Es un punto que nosotros al armar el grupo que se ha armado para este torneo, era pensando justamente en que pudiéramos jugar más en ese sector del campo. Y dejar de ser un poco lo que se juega mucho en el fútbol local, que es que el medio campo es nada más una zona de paso, no de juego.

”Nosotros por lo menos, nuestra intención cuando hemos encontrado canchas en las que se puede jugar bien, hemos intentado hacer eso. Así que es un detalle muy bien visto de su parte con respecto a lo que hemos querido hacer”.

- Se reportan menos de 1.000 entradas disponibles para el clásico. ¿Cómo se imagina el ambiente lleno de liguistas?

- Me parece un ambiente de mucha paz, donde la gente venga a ver un partido de fútbol, donde la gente pueda alentar como lo han hecho desde que nosotros estamos acá al equipo, así que espero y estoy seguro de que esas 1.000 entradas que faltan de aquí al domingo ya estarán liquidadas.

”Por lo tanto, a nosotros nos cabe hacer todo para recompensar esa credibilidad que los futbolistas que representan a Liga Deportiva Alajuelense le están dando a su afición. Ha habido mucha sangre, sudor y lágrimas para llegar a volver a tener esa credibilidad”.

- Los clásicos con distintos más allá de cómo venga cada equipo y son particulares. ¿Cuánto dificulta enfrentar a un Saprissa que no ha tenido su mejor arranque, que presenta algunas bajas y a veces los equipos se vuelven más aguerridos así?

- Sabemos bien que en este tipo de partidos todo el mundo debe estar atento a cualquier circunstancia que pueda pasar en el partido, independientemente del momento en el que esté cada quien. En eso, nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis con los jugadores y todavía nos quedan horas para seguir machacando sobre ese tema.

- ¿Espera a un Saprissa diferente sin Mariano Torres?

- Habrá que ver, más o menos intuimos qué es lo que podrían presentar, habría que ver cómo va a estar la recuperación de los futbolistas que salieron el jueves por lesión, pero está también muy claro que ellos pondrán a su mejor once dentro de las posibilidades que tienen en este momento.

- Viendo el ataque de Alajuelense, en el partido contra Comunicaciones en la primera parte se enfocó en el sector izquierdo con Diego Campos y luego con la incorporación de Celso Borges, que es un imán de juego, se recargó sobre el sector derecho. ¿Cómo buscar un equilibrio para que en todo el juego exista ataque y presencia por ambos costados de formas similares?

- Te voy a ser sincero, a mí no me interesa ese tipo de equilibrio, a mí me interesa que el equipo tenga llegadas y si el equipo se siente cómodo muchas veces teniendo esas llegadas más por un lado que por el otro, a mí eso no me quita el sueño, soy sincero.

Este es el precio de las entradas para el clásico del 1.° de setiembre entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

