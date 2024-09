Alexandre Guimaraes primero vio penales de Saprissa; luego habló de Kevin Cabezas y Alajuelense

Alexandre Guimaraes duró más de lo habitual en marcharse del Estadio Alejandro Morera Soto después de que Liga Deportiva Alajuelense hizo lo que debía y avanzó a las semifinales del Torneo de Copa, con una goleada de 5-1 contra Escorpiones de Belén.

La demora tenía su razón de ser, pues Guimaraes se encontraba en compañía de sus asistentes Juliano Fontana y Bryan Ruiz, del preparador físico Martinho do Prado, y del analista de video José Luis Arenas. Juntos, los integrantes del cuerpo técnico de la Liga veían con atención los minutos finales de lo que sucedía en Guápiles entre Santos y Saprissa.

Esa serie les interesaba muchísimo, porque de ese juego guapileños y morados salía su rival para octubre, en la búsqueda del pase a la final del Torneo de Copa. Dicho cupo lo consiguió el equipo santista.

“Nos quedamos un ratito más viendo los penales, así que nos toca Santos, y lo que no sé es dónde vamos a jugar”, expresó Alexandre Guimaraes a las 10:45 p. m. a La Nación y Teletica Radio, los dos medios de comunicación que aguardaron al técnico rojinegro mientras el estadio ya lucía desolado.

LEA MÁS: La duda que dejó Saprissa: ¿Lanzaron penales o goles de campo?

La incógnita con la que el timonel de Alajuelense se marchó a casa se esclarecerá este viernes a las 10 a. m. en el auditorio del Proyecto Gol, donde se efectuará la rifa de las localías para las semifinales del Torneo de Copa.

Aparte de eso, Alexandre Guimaraes no podía dejar de referirse a lo sucedido con Kevin Cabezas, quien sufrió una grave lesión que conmovió al fútbol nacional.

“Fue una situación lamentable, él estaba esperando este partido para tener más minutos e infelizmente se da una situación que prácticamente lo saca del campeonato”, mencionó.

Por esa entrada que desencadenó una de las imágenes más escalofriantes vistas en los últimos tiempos, el árbitro Yazid Monge decidió simplemente mostrarle tarjeta amarilla a Keyshawn Hurtado.

LEA MÁS: Kevin Cabezas sufre lesión terrible e impactante; rival llora desconsolado en el Morera Soto

“Me parece que pudo haber un poco más de rigurosidad, pero como no se puede hablar, entonces lo dejo ahí...”, opinó Alexandre Guimaraes, en alusión a que, si decía más de lo que pensaba, podrían aplicarle la “ley mordaza” del fútbol nacional.

Pero la repregunta resultaba obligatoria: ¿Le sorprendió que solo fuese amarilla?

“Voy a ser sincero, no he visto la acción todavía, así que ante eso, desde donde estaba yo, lo único que vi y supe fue que me dijeron: ‘¡Se quebró!’. Ya me tocó ver la de Iago (Falque) allá en Medellín cuando jugamos contra Atlético Nacional, y no es una cosa que uno quiera ver una o más veces”, citó el timonel.

El diagnóstico preliminar se corroboró en el hospital: Kevin Cabezas sufrió una fractura de tibia y peroné.

“Lamento mucho esto, hay que esperar; este jueves lo operan a la 1 p. m., y después hay que esperar. Dejemos que los doctores digan el tiempo de recuperación”, apuntó Guimaraes.

LEA MÁS: Leonas de Alajuelense tendrán privilegio de jugar contra club nominado al Balón de Oro

En la Liga aún tienen margen de maniobra, en caso de que decidan buscar a algún futbolista más. El periodo de inscripciones para este Torneo de Apertura 2024 cerrará el 16 de setiembre.

“Lo voy a comentar con Javier Santamaría, a ver qué se puede hacer. Sin embargo, Guillermo Villalobos volvió a mostrar que también nos puede ayudar ahí. El mismo Farbod Samadian, que lo estoy metiendo de a poquitos en esa posición.

”Por lo tanto, de momento no haría ninguna sugerencia, a no ser que Javier o el departamento de scouting del equipo tengan alguna cosa en la mano que pueda ser, pero de momento no he pensado en nada de eso”, afirmó Alexandre Guimaraes.

En cuanto a la oportunidad de oro que se les abrió a los cachorros de Alajuelense, el timonel quedó contento con lo que vio en cancha y con la actitud con la que asumieron el reto.

“Me pareció muy bien, tuvieron una postura muy buena después de una regañada que les tuve que pegar tras jugar su clásico contra Saprissa (U-21); y entendieron un poco que si están acá es porque tienen nivel para estar acá, y lo tienen que demostrar, ya sea estando acá (en el primer equipo), o cuando les toque jugar con su grupo. Así que el nivel de ellos fue bastante bueno”, confesó Guima.

Alajuelense recibirá a Guanacasteca este sábado 7 de setiembre, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. El partido corresponde a aquella fecha en la que rojinegros y nicoyanos debían enfrentarse, pero el juego resultaba imposible de programar, debido a los compromisos de ambos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.