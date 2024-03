Alexandre Guimaraes enfrentará a ‘espía’ que analizó cambios implementados en Alajuelense

El técnico Alexandre Guimaraes hará su regreso oficial al Torneo de Clausura 2024 el próximo martes 26 de marzo, cuando Alajuelense se mida al Municipal Liberia, en un compromiso donde estará en juego los puestos de clasificación a las semifinales del campeonato

Actualmente, la Liga con 21 puntos se ubica en la tercera casilla del certamen, mientras Guanacasteca es cuarto con 20 con un +6, Liberia con 20 unidades es quinto, pero con un +5, de allí la importancia del compromiso que se realizará en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, a las 7:30 p. m.

Los liberianos, quienes aseguran que el partido será como una final por la trascendencia del mismo, cuentan con un ‘espía’ que hace apenas dos años estuvo bajo el mando de Alexandre Guimaraes en el América de Cali, en Colombia, y tiene muy bien referenciando al estratega costarricense.

El cuadro dirigido por Minor Díaz tiene en su plantel al defensor Elvis Mosquera, quien llegó esta campaña la institución y con su experiencia advirtió a sus compañeros, cuáles son las virtudes de Guima y a qué deben poner más atención en el vital compromiso, para no verse sorprendidos.

“Con los compañeros he hablado del profe (Guimaraes) sobre el sistema que utiliza y otros aspectos tácticos. Es claro que desde que él llegó utiliza otro sistema, al menos así lo pude observar en el juego ante el New England Revolution. Sin embargo, nosotros debemos seguir de la misma manera, enfocados en nuestros objetivos, para quedarnos con los tres puntos en casa”, comentó Mosquera, en un video proporcionado por la oficina de prensa del Municipal Liberia.

Elvis Mosquera se adaptó rápido a Liberia

Con 33 años, el defensor cafetero vive su primera experiencia internacional, luego de jugar en su país para equipos como el Independiente de Medellín, Once Caldas, Atlético Bucaramanga y en el 2023 con el Jaguares de Córdoba.

Elvis, con los liberianos, suma 11 partidos en el actual Clausura 2024, para un total de 938 minutos en cancha y además suma una anotación, por lo que es uno de los baluartes en la zaga del técnico Minor Díaz.

De acuerdo con el central cafetero, deben tener ambición al enfrentar uno de los equipos tradicionales del país, que al mismo tiempo se está jugando un puesto de clasificación. Aseguró que tienen un plantel muy competitivo, con buenos jugadores y que tienen muy claro lo que les puede presentar la Liga de Guimaraes.

“Aparte del orden táctico, me parece que con el entrenador anterior (Andrés Carevic) Alajuelense era más ofensivo. Ahora con Guimaraes son más cautelosos. Por lo cual, en estos partidos la que tengas frente al marco debes hacer el gol, porque no van a tener muchas opciones. Será un partido diferente, pero no podemos traicionar nuestro estilo, ya que estamos en casa. Que gané el mejor y que la afición disfrute el partido”, añadió Mosquera.

El colombiano Elvis Mosquera es figura en la zaga del Municipal Liberia. Fotografía: Municipal Liberia

El experimentado defensor también agradeció las palabras del técnico Óscar Ramírez, quien en una entrevista para el medio local Desde La Banca, indicó que le gustaba la combinación tico- colombiano del equipo donde futbolistas como Juan Fernando Caicedo, Esteban Ruiz y el mismo Mosquera le dan un tinte diferente, por lo que tiene buenas opciones de clasificar si continúan ganando en casa.

“Agradecemos que valoren nuestro trabajo. Todos juntos hemos mejorado los resultados y eso se vio reflejado en la tabla de posiciones. Además de eso, considero que da gusto ver al equipo que compite en cualquier cancha y me encanta estar en este proceso, gracias a la confianza de la parte administrativa del club y el cuerpo técnico”, añadió Mosquera.