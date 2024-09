Alexandre Guimaraes: ‘El momento (de Alajuelense) es alentador’

- El momento es alentador, porque hemos ido armando una idea de juego y hemos encontrado el grupo adecuado para interpretar esa manera de jugar. Tenemos un buen termómetro para ir viendo. En este partido queríamos ganar por una buena cantidad de goles. Ahora esto sigue y no podemos quedarnos con lo hecho. Esta semana vamos a Puntarenas; hace mucho tiempo que no voy allá. Para mí será muy grato volver al Lito Pérez, sabiendo que será un juego difícil. Queremos que esta alegría no sea momentánea.

- ¿Le gustó Creichell Pérez como '10′?

- Sí, creo que en el partido contra Escorpiones pude observar algunas situaciones con él en esa posición. Entró en esa función y lo hizo bien; después quise poner a Diego Campos en ese rol. Por suerte, en la formación del grupo tenemos jugadores con perfiles y características diferentes para contribuir.

- ¿Es una presión mantener el primer lugar?

- Sinceramente, no veo presión. Este es un club que tiene que estar siempre en esa posición. Dentro de esa responsabilidad, sabemos que estamos en un torneo reñido y, al jugar tan seguido, puedes estar arriba o abajo. El asunto es mostrar seguridad en lo que se está haciendo; eso nos da la señal de que vamos por buen camino, aunque todavía falta bastante.

- ¿Siente al equipo listo para demostrar en los partidos determinantes?

- Estamos bien. Ahora tenemos una semana interesante; debemos defender el liderato en Puntarenas, luego recibir a Herediano y después ir a Sporting. Vamos juego a juego, sin hacer demasiado alboroto.

Alexandre Guimaraes se abrigó bien en el Morera Soto, durante el duelo entre Alajuelense y Guanacasteca. (Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿Qué le falta en el desarrollo del juego a su Alajuelense?

- La idea es encontrar fluidez en el juego, identificar quién llega a los espacios y saber qué hacer en ellos. Si yo llego a un espacio, debo saber cómo maniobrar para contribuir ofensivamente. Me agrada lo que veo. Creo que los partidos que hemos tenido son los que tienen más minutos corridos en el fútbol nacional; eso es producto de lo que menciono, además de que los árbitros están permitiendo que el juego sea fluido.

- ¿Cuál es la principal preocupación de su plantel?

- Lo que más me preocupa es intentar evitar lapsos de desconcentración. Este es un equipo que, cuando lo golpean, cae en lapsos que quizás no sean causados directamente por el rival, sino por circunstancias aisladas en las que el equipo debe estar súper concentrado para no dar opciones a los adversarios.

- ¿Cómo están anímicamente?

- La integración de don Abel Salas nos está ayudando mucho. Siento que el grupo está más sólido y con una cohesión fuerte. Vamos despacio y con buena letra.

- ¿Qué tan bien le cae el gol a Larry Angulo?

- Le da mucha confianza. Creo que ya lo estaba buscando; me parece que era lo que él necesitaba: continuidad. Lo hemos llevado bien, de a poco. Ya completó 90 minutos.