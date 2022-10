Alexánder Vargas, técnico de Puntarenas: ‘Yo quiero jugar la final’

La semifinal para Puntarenas contra Herediano es la primera experiencia para su técnico Alexánder Vargas, pero el timonel anunció que no quieren solo participar, sino dar la campanada y dejar en el camino a los florenses.

Alexánder Vargas habló en conferencia de prensa con los medios de comunicación y dejó claro que en el plantel no ven como ganancia cualquier cosa que pueda suceder ante los rojiamarillos, debido a que son el “benjamín” de la Primera División.

“Por si sola una semifinal es gratificante, es bonita, es alegre, pero siento la misma alegría que experimenté semanas anteriores. Trato de que ellos (los jugadores) no se vayan por la algarabía, que sigan jugando, que se suelten y disfruten lo que hacen”, dijo Alexánder Vargas.

¿Cómo toma esta serie semifinal a sabiendas que es su primera experiencia como técnico en estas instancias?

Con mucha seriedad y responsabilidad y me siento orgulloso de enfrentar a un técnico tan exitoso como Hernán Medford. Sé que la experiencia vale mucho, pero voy a tratar de hacer mi trabajo, mi estrategia, lo que me corresponde y tengo esperanza en mis capacidades, porque siento que hemos hecho una buena labor con los muchachos. También conozco a muchos entrenadores a nivel mundial que han tenido su primera experiencia en un torneo y han hecho grandes cosas y voy a inspirarme en eso.

"Le doy gracias a Dios por vivir esta etapa, pero tengo los pies sobre la tierra, sabiendo que apenas inicio, que empiezo una carrera y espero siga en ascenso", dijo Alexánder Vargas (izquierda), técnico de Puntarenas. (Jose Cordero)

¿Cuáles son las armas de Puntarenas para medirse a Herediano?

Varias, el orden, el trabajo, la entrega y la afición que nos alienta demasiado. También está la parte administrativa que nos ha dado las herramientas para trabajar bien y por supuesto la labor de los jugadores es envidiable.

¿Cómo enfrentar a un rival que fue el mejor de la etapa regular y al que nadie pudo derrotar?

Me enfoco en ir paso a paso, en trabajar día a día, sabiendo que tendremos distractores. Vamos a enfrentar al equipo más sólido, al que no ha perdido y de los más goleadores, pero hemos analizado dónde podemos hacerles daño. Tenemos un buen parámetro del partido pasado y vamos a tratar de mejorar nuestras fortalezas.

Herediano es un equipo con muchas variantes en jugadores y sistema de juego y espero que en estos días de trabajo, los muchachos vayan captando lo que deseamos.

Ya se metieron en semifinales. ¿De aquí para adelante lo que venga es ganancia para ustedes?

Es bonito cuando se llega a semifinales y siempre lo dije, vengo a un equipo ganador, un club histórico y tradicional. Ya estamos en una semifinal, queda la siguiente ronda y yo quiero jugar la final. No tengo ninguna tranquilidad, ni me voy a comer ese cuento (lo que viene es ganancia). El fútbol es competitivo y todo lo que hicimos antes no lo voy a echar a la suerte a ver qué pasa, soy quien más se va a exigir y los jugadores saben que la exigencia ha sido mayor.

Quiero ganar esa final, para mí es un reto bonito tener esta semifinal contra Hernán (Medford), porque él ha sido muy ganador y así como los jugadores quieren hacer sus goles y ganarle al equipo rival, yo y mi cuerpo técnico queremos derrotar a Herediano.

Alfredo Contreras le lanza dura advertencia a Herediano sobre Puntarenas

¿Existe tranquilidad de que si no pasan, nadie les reprochará nada porque un equipo recién ascendido que clasificó a semifinales?

Al contrario, un día escuché a Asdrúbal Gibbons donde él puso de ejemplo a San Carlos, que ascendió y casi de inmediato campeonizó. Nosotros queremos emular eso y la exigencia que ellos (jugadores) tienen luego de clasificar ante Santos es mayor. Ellos no se asustan ante nada, más bien quieren más porque es un plantel que ha venido cosechando muchos triunfos y alegrías a lo largo de un año y medio. Ellos quieren más y muchas veces me contagio de ellos, porque son ganadores, tienen ese pedigree desde la Liga de Ascenso. Los jugadores se ven alzando la copa, pero vamos a ir paso a paso, sabiendo que tenemos un rival fuerte.

¿Le parece que en la Federación Costarricense de Fútbol hagan una rifa para escoger a los árbitros que dirigirán las semifinales?

Creo que deben escoger a quienes han hecho el mejor trabajo, por ejemplo yo alinearé a los mejores para el partido ante Herediano, pero independientemente a quiénes elijan, voy a tratar de pensar que van a hacer la mejor labor. Creo en la honorabilidad de ellos y de la Comisión de Arbitraje, pero deberían escoger a quienes han hecho mejor las cosas, sin importar si tiene nombre, es joven o tiene bastante tiempo de pitar.

¿Qué significa contar con la afición que desde ya hace fila para comprar las entradas?

Muy contento, desde la primera jornada contra San Carlos, la gente ha llevado sol, agua, madrugando e incluso muchos sin ir a trabajar para ir a apoyarnos, entonces nos debemos a ellos. Estamos muy contentos porque el apoyo al equipo siempre ha estado y eso queremos que se vea reflejado con un buen marcador y desempeño de los jugadores en la cancha. Créanme que luchamos por la afición y tengo claro que deseamos ayudar a la provincia con buenos resultados, porque eso fortalece la economía.